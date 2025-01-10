Атака БпЛА у Ростовській області: палає підприємство, автівки і житлові будинки

Ніхто з людей не постраждав, однак інформація уточнюється

Слюсар: Наразі знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби 16 БпЛА

Масштабна пожежа у Ростовській області – після влучання БпЛА палає підприємство «Пластіфактор». Про це повідомляють російські Telegram-канали та виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар.

Зазначається, що підприємство знаходиться у селі Крим Ростовської області РФ. Після влучання БпЛА там почалася масова пожежа.

Ситуацію прокоментував виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар:

«Сили і засоби ППО відбивають у Ростовській області масовану повітряну атаку ворога. Наразі знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби 16 БпЛА. У М'ясниківському районі в селі Чалтир унаслідок атаки БпЛА виникла пожежа в приватному будинку, загорілися і припарковані поруч автомобілі. На місці працюють чергові пожежні бригади. У селі Крим загоряння ліквідовують на території виробничого підприємства. У хуторі Крюків Куйбишевського району через падіння безпілотника пошкоджень зазнали кілька будівель. Наразі відомо про вибиті шибки, посічені фасади та покрівлю в семи житлових будинках і школі».

Також Слюсар додав, що ніхто з людей не постраждав, однак інформація уточнюється.

Нагадаємо, 8 січня вночі у Енгельсі Саратовської області РФ прогриміли потужні вибухи, у районі нафтобази виникла пожежа.

А у ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті.

Також у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза. Про це повідомив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.

А ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.