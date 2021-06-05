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    Прем'єр Білорусі заявив про право на компенсацію втрат після інциденту з Ryanair

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    Літак авіакомпанії&nbsp;Ryanair примусово посадили у Мінську 23 травня - Прем'єр Білорусі заявив про право на компенсацію втрат після інциденту з Ryanair
    Літак авіакомпанії Ryanair примусово посадили у Мінську 23 травня
    Фото з відкритих джерел

    Білорусь хоче об'єктивного міжнародного розслідування незаконної примусової посадки рейсу Ryanair

    Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що Мінськ буде відстоювати в суді своєї право компенсації втрат після інциденту з літаком Ryanair. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Білорусь 1».

    Він повідомив, що представники білоруської сторони виступили на засіданні ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), позначили свою позицію, однак ІКАО досі не приступила до розслідування. За словами глави кабміну, комісія поки не сформована.

    Він зазначив, що Білорусь хоче об'єктивного міжнародного розслідування цього інциденту, зацікавлена перш за все в цьому.

    «Ми впевнені в своїй правоті і готові відстоювати свої інтереси в судовому порядку. Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації за всю нанесену нам шкоду», – заявив Головченко.

    Нагадаємо, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовано.

    Згодом, 3 червня, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

    У свою чергу, Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.

    Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу. Рішення було ухвалено після незаконної примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську 23 травня та набуло чинності в суботу, 6 червня.

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    Теги: Білорусь ЄС розслідування Ryanair Роман Протасевич
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    Прем'єр Білорусі заявив про право на компенсацію втрат після інциденту з Ryanair