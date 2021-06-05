Не існує гарантій, які можуть застрахувати Лукашенка. Посол Польщі про долю самопроголошеного президента Білорусі

«Білоруський уряд несправедливо заявляє про якусь небезпеку через провокації з Польщі, від НАТО»

Кількість біженців з Білорусі до Польщі збільшилась

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів про ймовірні загрози від сусідства із Білоруссю та гарантії безпеки.

«Треба дуже обережно казати про безпековий фактор. Білоруський уряд несправедливо заявляє про якусь небезпеку через провокації з Польщі, від НАТО… Всі розуміють, що політичний режим, який хтось назвав останньою диктатурою у Європі, був дестабілізований. Так чи інакше, цей режим зміниться. Є відкритим питання про наслідки цих змін», – наголосив дипломат.

Говорячи про неадекватні дії «лідера» Лукашенка, посол розповів, що не існує гарантій, які можуть застрахувати людину, яка застосовує силу проти власних громадян.

Бартош Ціхоцькі акцентував увагу на тому, що кількість біженців з Білорусі до Польщі збільшилась. «Але вони змушені до нас втікати вже багато років. Ми навіть організовували цілі коледжі і університети для студентів, які переїжджали, бо вони не могли закінчити у себе навчання. Робили це, аби вони були максимально близько з домівкою своєю», – підсумував польський дипломат.

Додамо, що опозиційний журналіст Роман Протасевич розказав про ставлення до Лукашенка. Він заявив, що «безумовно поважає» самопроголошеного президента Білорусі. Зауважимо, що впродовж всього інтерв’ю можна побачити, що на тілі Протасевича є подряпини. Зокрема, криваві рани на кистях.

Білорусь видала Польщі трьох з п'яти політв'язнів поляків. Вони звинувачуються білоруською владою в організації масових акцій в Гродно в 2018 році.

Уряд Польщі прийняв рішення закрити повітряний простір країни для білоруських літаків. Відповідне розпорядження опубліковано у Віснику законів Польщі.