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    Прем'єр Словаччини погодився піти у відставку через закупівлю російської вакцини

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    Ігор Матович вважає, що його відставка може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу - Прем'єр Словаччини погодився піти у відставку через закупівлю російської вакцини
    Ігор Матович вважає, що його відставка може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу

    Політична криза у Словаччині почалася з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу «Супутник V»

    Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

    Про це пише DW.

    Матович вважає, що його відставка може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу.

    За словами політика, «заради заспокоєння ситуації» також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють дві партії – молодших партнерів по правлячій коаліції з партією Матовича «Звичайні люди і незалежні особи».

    Раніше партнери Матовича пригрозили покинути коаліцію у разі, якщо прем’єр не піде у відставку до 24 березня.

    Як відомо, політична криза у Словаччині почалася з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», організованою Матовичем, попри незгоду партнерів по коаліції.

    Згодом голову МОЗ Словаччини відправили у відставку.

    Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

    Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.

    Раніше Ігор Матович недружньо висловився щодо України у своєму виступі на радіо, присвяченому отриманню вакцин. На питання ведучих про те, що він пообіцяв Росії в обмін на «Супутник V», він відповів: «Закарпатську Україну».

    Згодом премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович на своїй сторінці у Twitter попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.

    4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові невідомі залишили напис «Міняємо Словаччину на Крим».

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    Теги: Росія коаліція Словаччина відставка політика криза щеплення вакцинація уряд
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