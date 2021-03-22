Прем'єр Словаччини погодився піти у відставку через закупівлю російської вакцини

Ігор Матович вважає, що його відставка може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу

Політична криза у Словаччині почалася з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу «Супутник V»

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Про це пише DW.

Матович вважає, що його відставка може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу.

За словами політика, «заради заспокоєння ситуації» також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють дві партії – молодших партнерів по правлячій коаліції з партією Матовича «Звичайні люди і незалежні особи».

Раніше партнери Матовича пригрозили покинути коаліцію у разі, якщо прем’єр не піде у відставку до 24 березня.

Як відомо, політична криза у Словаччині почалася з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», організованою Матовичем, попри незгоду партнерів по коаліції.

Згодом голову МОЗ Словаччини відправили у відставку.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.

Раніше Ігор Матович недружньо висловився щодо України у своєму виступі на радіо, присвяченому отриманню вакцин. На питання ведучих про те, що він пообіцяв Росії в обмін на «Супутник V», він відповів: «Закарпатську Україну».

Згодом премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович на своїй сторінці у Twitter попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.

4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові невідомі залишили напис «Міняємо Словаччину на Крим».