Прем'єр Словаччини погодився піти у відставку через закупівлю російської вакцини
Політична криза у Словаччині почалася з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу «Супутник V»
Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий подати у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».
Про це пише DW.
Матович вважає, що його відставка може врятувати правлячу коаліцію і вирішить урядову кризу.
За словами політика, «заради заспокоєння ситуації» також слід піти у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють дві партії – молодших партнерів по правлячій коаліції з партією Матовича «Звичайні люди і незалежні особи».
Раніше партнери Матовича пригрозили покинути коаліцію у разі, якщо прем’єр не піде у відставку до 24 березня.
Як відомо, політична криза у Словаччині почалася з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», організованою Матовичем, попри незгоду партнерів по коаліції.
Згодом голову МОЗ Словаччини відправили у відставку.
Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.
Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.
Раніше Ігор Матович недружньо висловився щодо України у своєму виступі на радіо, присвяченому отриманню вакцин. На питання ведучих про те, що він пообіцяв Росії в обмін на «Супутник V», він відповів: «Закарпатську Україну».
Згодом премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович на своїй сторінці у Twitter попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.
4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові невідомі залишили напис «Міняємо Словаччину на Крим».