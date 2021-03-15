Криза через «Супутник V»: коаліційна партія вимагає відставки прем'єра Словаччини

Прем’єр країни має піти у відставку до 24 березня, інакше партія SAS погрожує вийти з коаліції

У Словаччині через скандал навколо закупівлі російського препарату «Супутник V» коаліційна партія SAS висунула вимогу про відставку прем’єра країни Ігоря Матовича, а у разі невиконання цієї вимоги до 24 березня погрожує вийти з коаліції.

Про це повідомляє портал Noviny.

Очільник партії SAS, нинішній міністр економіки країни Річард Сулік заявив, що Матович і ексглава МОЗ провалили боротьбу з епідемією та назвав політику прем’єра «хаосом».

«Цей прем’єр розділяє суспільство, він у конфлікті з президентом, з науковцями, з місцевою владою та медіа… Ми далі не можемо підтримувати уряд Матовича», – заявив Сулік.

При цьому, партія виступає проти дострокових виборів і не просить віддати пост прем’єра іншій політсилі.

«Ми не ставимо під сумнів, що посада прем’єра належить OĽaNO (партія Матовича – ред.), тож якщо вони висунуть гідного кандидата, як наприклад міністр фінансів Едуард Хегер – ми готові це обговорювати», – сказав Сулік.

Ультиматум від SAS з’явився вже після того, як відставка словацького міністра охорони здоров’я Марека Крайчі минулого тижня ніби відкрила шлях до виходу з політичної кризи. Після відставки Крайчі саме Хегеру доручили тимчасово виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я, тож саме він надав екстрений дозвіл на використання «Супутника».

Як відомо, політична криза у Словаччині почалася минулого тижня з таємної угоди щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, організованою Матовичем, попри незгоду партнерів по коаліції.

Згодом голову МОЗ Словаччини відправили у відставку.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.

Раніше Ігор Матович недружньо висловився щодо України у своєму виступі на радіо, присвяченому отриманню вакцин. На питання ведучих про те, що він пообіцяв Росії в обмін на «Супутник V», він відповів: «Закарпатську Україну».

Згодом премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович на своїй сторінці у Twitter попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.

4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові невідомі залишили напис «Міняємо Словаччину на Крим».