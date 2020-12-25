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    У світі

    Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про готовність піти у відставку

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    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян&nbsp; - Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про готовність піти у відставку
    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 

    Прем'єр запропонував «парламентським і зацікавленим силам» провести позачергові парламентські вибори в 2021 році

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий піти у відставку, якщо таким буде рішення народу.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Я готовий піти з посади прем'єра в результаті народного рішення. З посади прем'єра я можу піти тільки за рішенням народу», –зазначив прем’єр.

    Пашинян підкреслив, що готовий продовжити керівництво Вірменією «в ці непрості часи в разі відновлення довіри народу».

    «Є тільки один спосіб отримати відповідь на всі ці питання – проведення позачергових парламентських виборів», – додав Пашинян.

    Прем'єр запропонував «парламентським і зацікавленим силам» провести позачергові парламентські вибори в 2021 році.

    Нагадаємо, 22 грудня ппозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк. У Єревані на площі Республіки стартував мітинг «Руху за порятунок Вітчизни», який вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

    «Рух за порятунок Вітчизни», що складається з 16 опозиційних партій, вважає Пашиняна відповідальним за підсумки конфлікту в Нагірному Карабасі, в якому вірменська сторона зазнала «значних територіальних і людських втрат». Вони також критикують владу за нездатність впоратися з наслідками.

    Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

    10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

    Водночас 12 грудня президент Вірменії Армен Саркісян заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі. Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я. 

    Теги: вибори відставка політика Вірменія Нікол Пашинян
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