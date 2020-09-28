Хакери зламали 90 новинних сайтів Вірменії



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Азербайджанські хакери зламали до 90 вірменських веб-сайтів і опублікували промову президента Ільхама Алієва

Під час злому на всіх сайтах транслювалася промова президента Азербайджану

Азербайджанські хакери здійснили масштабну кібератаку на 90 новинних сайтів Вірменії на тлі ескалації конфлікту у Нагірному Карабасі.

Про це команда під назвою Karabakh Hacking Team заявила у своєму Telegram-каналі.

«Азербайджанські хакери зламали до 90 вірменських веб-сайтів і опублікували промову президента Ільхама Алієва», — заявила команда.

У повідомленні також опублікований список сайтів, які зазнали кібератаки.

Під час злому на всіх сайтах транслювалася промова президента Азербайджану Ільхама Алієва в якій він заявляє, що «Нагірний Карабах визнаний як невід'ємна частина Азербайджану».

Хакери також опублікували відео злому сайтів. Його приводить у своєму Youtube-каналі азербайджанське агентство Report.