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    У світі

    Хакери зламали 90 новинних сайтів Вірменії

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    Азербайджанські хакери зламали до 90 вірменських веб-сайтів і опублікували промову президента Ільхама Алієва - Хакери зламали 90 новинних сайтів Вірменії
    Азербайджанські хакери зламали до 90 вірменських веб-сайтів і опублікували промову президента Ільхама Алієва

    Під час злому на всіх сайтах транслювалася промова президента Азербайджану

    Азербайджанські хакери здійснили масштабну кібератаку на 90 новинних сайтів Вірменії на тлі ескалації конфлікту у Нагірному Карабасі.

    Про це команда під назвою Karabakh Hacking Team заявила у своєму Telegram-каналі.

    «Азербайджанські хакери зламали до 90 вірменських веб-сайтів і опублікували промову президента Ільхама Алієва», — заявила команда.

    У повідомленні також опублікований список сайтів, які зазнали кібератаки.

    Під час злому на всіх сайтах транслювалася промова президента Азербайджану Ільхама Алієва в якій він заявляє, що «Нагірний Карабах визнаний як невід'ємна частина Азербайджану».

    Хакери також опублікували відео злому сайтів. Його приводить у своєму Youtube-каналі азербайджанське агентство Report.

    війна Азербайджан Вірменія
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