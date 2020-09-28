Хакери зламали 90 новинних сайтів Вірменії
Під час злому на всіх сайтах транслювалася промова президента АзербайджануАзербайджанські хакери здійснили масштабну кібератаку на 90 новинних сайтів Вірменії на тлі ескалації конфлікту у Нагірному Карабасі.
Про це команда під назвою Karabakh Hacking Team заявила у своєму Telegram-каналі.
«Азербайджанські хакери зламали до 90 вірменських веб-сайтів і опублікували промову президента Ільхама Алієва», — заявила команда.
У повідомленні також опублікований список сайтів, які зазнали кібератаки.
Під час злому на всіх сайтах транслювалася промова президента Азербайджану Ільхама Алієва в якій він заявляє, що «Нагірний Карабах визнаний як невід'ємна частина Азербайджану».
Хакери також опублікували відео злому сайтів. Його приводить у своєму Youtube-каналі азербайджанське агентство Report.