Папа Римський закликав Азербайджан та Вірменію вирішити конфлікт без застосування сили



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Загострення ситуації навколо Нагорного Карабаху не пройшло повз увагу Папи Франциска

Папа Франциск закликав до миру на Кавказі

Папа Римський Франциск закликав Вірменію та Азербайджан відмовитися від силових засобів врегулювання будь–яких розбіжностей у ситуації в Нагірному Карабаху.

Про це понтифік заявив у ході традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані.

Папа Франциск закликав до миру на Кавказі.

«Надійшли тривожні повідомлення про сутички на теренах Кавказу. Молюся за мир на Кавказі та прошу сторони конфлікту здійснити конкретні жести доброї волі та братерства, що зможуть привести до вирішення проблем не шляхом застосування сили та зброї, але за посередництвом діалогу й переговорів. Помолімося разом за мир на Кавказі», – закликав Святіший Отець, після чого площу огорнула хвилина молитовної тиші.

На площі під час проповіді було помітно чимало людей з прапорами України та Білорусі.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.