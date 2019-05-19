Президент Польщі Дуда не приїде на інавгурацію Зеленського



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Дуда одним з перших іноземних лідерів привітав Зеленського з перемогою і запросив його відвідати Польщу

На інавгурації Володимира Зеленського, яка відбудеться 20 травня, Польщу представлятимуть глава МЗС

На інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського Польщу представлятиме міністр закордонних справ Яцек Чапутович

Про це із посланням на Rzeczpospolita повідомляє «Укрінформ».

Як зазначає видання, на інавгурацію не поїде президент Польщі Анджей Дуда.

Згідно з даними прес-служби президента Польщі, у понеділок, 20 травня, Дуда відвідає центр онкології у варшавському Інституті імені Марії Склодовської-Кюрі, де підпише закон про національну онкологічну стратегію, а згодом здійснить візит до Сілезького воєводства на півдні країни.

На інавгурації Володимира Зеленського, яка відбудеться 20 травня, Польщу представлятимуть глава МЗС Яцек Чапутович та глава канцелярії президента Польщі Галіна Шиманська.

Як відомо, Дуда одним з перших іноземних лідерів привітав Зеленського з перемогою і запросив його відвідати Польщу.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.