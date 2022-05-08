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    Орбан знову заблокував нафтові санкції проти Росії

    Будапешт просить відтермінувати введення санкцій на п&rsquo;ять років - Орбан знову заблокував нафтові санкції проти Росії
    Будапешт просить відтермінувати введення санкцій на п’ять років
    Ілюстративне фото

    Дипломати повернуться до обговорення шостого пакету на наступному тижні

    Угорщина черговий раз заблокувала рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів у рамках шостого пакету санкцій проти Російської Федерації.

    Про це на своїй сторінці у Тwitter пише кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «Завершилася зустріч послів ЄС. Поки немає домовленостей щодо санкцій проти РФ. Вони знову зберуться завтра і, можливо, у вівторок. Угорська впертість», – пише він.

    Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ передбачає поступове введення ембарго на нафту та нафтопродукти з РФ.

    Минулої п’ятниці пакет обновили в частині нафтового ембарго, щоб дати Угорщині та Словаччині зайвий рік на відмову від російської нафти, а також додали Чехію до списку країн, які отримають відтермінування. Тобто Угорщина та Словаччина зможуть купувати нафту з Росії до кінця 2024 року, а Чехія – до середини 2024 року, їм буде заборонено її реекспортувати.

    Президент Угорщини Віктор Орбан уже заявив, що вплив ембарго на нафту з РФ для економіки країни буде рівнозначним ефекту «ядерної бомби». Він хоче, щоб для Угорщини був виняток – відтермінування санкцій на п'ять років.

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    Теги: ЄС росія нафтопродукти санкції Словаччина війна ембарго Чехія Угорщина Віктор Орбан Україна президент
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    Орбан знову заблокував нафтові санкції проти Росії