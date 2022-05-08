Орбан знову заблокував нафтові санкції проти Росії

Дипломати повернуться до обговорення шостого пакету на наступному тижні

Угорщина черговий раз заблокувала рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів у рамках шостого пакету санкцій проти Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Тwitter пише кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Завершилася зустріч послів ЄС. Поки немає домовленостей щодо санкцій проти РФ. Вони знову зберуться завтра і, можливо, у вівторок. Угорська впертість», – пише він.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ передбачає поступове введення ембарго на нафту та нафтопродукти з РФ.

Минулої п’ятниці пакет обновили в частині нафтового ембарго, щоб дати Угорщині та Словаччині зайвий рік на відмову від російської нафти, а також додали Чехію до списку країн, які отримають відтермінування. Тобто Угорщина та Словаччина зможуть купувати нафту з Росії до кінця 2024 року, а Чехія – до середини 2024 року, їм буде заборонено її реекспортувати.

Президент Угорщини Віктор Орбан уже заявив, що вплив ембарго на нафту з РФ для економіки країни буде рівнозначним ефекту «ядерної бомби». Він хоче, щоб для Угорщини був виняток – відтермінування санкцій на п'ять років.