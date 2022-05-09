Якщо ви володієте інформацією про українців, які потребують гуманітарного захисту, будь ласка, поділіться нею з центром

Світ потроху починає втрачати фокус з війни в Україні

Завдання Центру – збір запитів постраждалих від воєнних дій українців та інформування міжнародної спільноти про гуманітарні потреби українських громад. Центр розповсюджує зібрану інформацію серед закордонних журналістів, які співпрацюють з Академією української преси, – зазначається на Facebook-сторінці АУП.

«У перший тиждень війни Академія Української Преси створила Міжнародний журналістський гуманітарний центр. Ми пишемо про реальні гуманітарні катастрофи в Україні. Про тих, кому терміново потрібні елементарні ресурси, щоб вижити. Про тих, хто потребує їжі, одягу, ліків, фінансової допомоги. З березня маємо близько 300 дописів, які стосуються порятунку людей. Роботу Центру можна переглянути на сторінці і заодно підписатися — International journalistic humanitarian center».

В АУП наголосили на важливості зусиль, спрямованих на інформування світу про масштабну гуманітарну катастрофу в Україні, спричинену війною, і закликали журналістів долучатися до волонтерського проекту та поширювати його дописи.

«Світ потроху починає втрачати фокус з війни в Україні. Нам важливо цього не допустити. Ми звертаємося до кожного з проханням поширювати дописи Гуманітарного центру. Один лайк чи репост дають шанс на додаткове розповсюдження інформації по мережі. А коментування вами та друзями робить посту буст серед ваших підписників. Також, якщо ви володієте інформацією про українців, які потребують гуманітарного захисту, будь ласка, поділіться з нами», – закликала АУП.

Академія української преси надала контакти координатора проекту, якому слід направляти інформацію про тяжкі ситуації, що потребують гуманітарної допомоги, попросивши надсилати тільки перевірену інформацію.

«Ви можете направляти нам лінки з інформацією про фінансові збори для людей або благодійні організації, які цими зборами займаються. Ми самостійно обробимо та поширимо інфо на сторінці Центру та по нашій міжнародній базі журналістів. Велике прохання писати тільки реальне та перевірене. Тому що неминуче з'являються ті, хто хоче нажитися на співчутливих людях, які у стані дикого стресу погано фільтрують інфо.

Просимо писати про потреби українців на пошту Юлії Кулик ([email protected]), координаторки проектів АУП, або у месенджер ФБ», – закликала АУП.