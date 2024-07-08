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Німеччина прийме на лікування дітей після удару РФ по «Охматдиту»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Німеччина прийме на лікування дітей після удару РФ по «Охматдиту»
Внаслідок терористичної атаки РФ по Києву попередньо відомо про 22 загиблих та понад 90 постраждалих
фото: УП

Німецький міністр: «Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець»

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві. Про це Карл Лаутербах написав у X (Twitter) після розмови з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком.

За його словами, Німеччина «прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час». За ними виїдуть уже в середу. «Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він воєнний злочинець», – додав німецький міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу. 

Мер Києва Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Загалом у лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано. Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти. 

Також масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувається в Україні сьогодні. 

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: Німеччина міністр армія путін Охматдит злочинець влада відео

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