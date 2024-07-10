Німеччина змінить порядок виплат для біженців: що потрібно врахувати українцям

Deutsche Welle: Уряд Німеччини планує посилити контроль за нелегальним працевлаштуванням українців

У Німеччині планують змінити умови виплати допомоги з безробіття українським біженцям. Центри зайнятості пропонуватимуть роботу в радіусі 50 км від місця проживання, а також скасовуються податки з оплати понаднормового часу. Українські біженці отримуватимуть допомогу Bürgergeld, але уряд посилить заходи щодо контролю за нелегальним працевлаштуванням. Про це пише Deutsche Welle.

Нові умови працевлаштування, погоджені правлячою коаліцією, включають зміну правил ухвалення роботи, а також заходи щодо сприяння економічному зростанню.

Зміна умов виплат допомоги з безробіття

Центри зайнятості Німеччини пропонуватимуть роботу українським біженцям у радіусі 50 км від місця їхнього проживання. Це одна з ініціатив, спрямованих на покращення зайнятості та економічного стану країни. Згідно з новими правилами, час у дорозі на місце роботи може становити:

до 3 годин на день за тривалості робочого дня більше 6 годин;

до 2,5 години – при тривалості робочого дня менше 6 годин.

Крім змін у правилах працевлаштування, правляча коаліція планує скасувати податки та збори з оплати понаднормових годин роботи. Це означає, що працівників, які збільшуватимуть свій робочий час при неповній зайнятості, будуть звільнені від оподаткування цього часу. Цей захід спрямовано для заохочення додаткової праці та збільшення доходів населення.

Виплати для малозабезпечених родин (Bürgergeld)

Виплати Bürgergeld у Німеччині призначені для підтримки гідного рівня життя малозабезпечених та безробітних. 2023 року цю допомогу отримували 5,5 млн осіб, включаючи 707,8 тис. українців із тимчасовим захистом. Виплати надаються також під час навчання на інтеграційних курсах.

До кінця 2023 року уряд Німеччини оголосив ініціативу Job-Turbo, спрямовану на прискорену інтеграцію українських біженців на ринок праці. Ця ініціатива передбачає організацію навчання німецької мови паралельно із трудовою діяльністю, що допоможе швидше адаптуватися до нового середовища.

Які виплати можна отримати у Німеччині цього року

У 2024 році розмір допомоги Bürgergeld розподіляється на різні категорії населення. І складає:

одинокі особи/самотні батьки – 563 євро (24 813 грн);

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро (22301 грн);

дорослі у закладах – 451 євро (19877 грн);

підлітки 14-17 років – 471 євро (20 758 грн);

діти 6-13 років – 390 євро (17 188 грн);

діти віком до 5 років – 357 євро (15734 грн).

Приміром, сім'я, що складається з матері та двох дітей 6 та 14 років, отримує 1424 євро (62 761 грн). Додатково центр зайнятості надає 750 (33 055 грн) – 850 євро (37 462 грн) на особу для оренди житла.

Нагадаємо, незважаючи на кількість українців у Німеччині, лише 26,5% з них працюють, включаючи неповний робочий день або Minijob. Українці в Німеччині сплачують прибутковий податок, як і решта. Термін подання податкової декларації за 2023 рік спливає 2 вересня 2024 року. За несвоєчасне подання передбачено штрафи: 0,25% від суми податку за кожний прострочений місяць, з максимальною сумою штрафу 25 000 євро.