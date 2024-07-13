Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розпочалося створення нового командування Україна-НАТО у Німеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Розпочалося створення нового командування Україна-НАТО у Німеччині
Нове командування буде діяти у тісній співпраці з Групою сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка вже працює у Вісбадені
фото з відкритих джерел

Ініціатива розглядається як запобіжний захід на випадок можливого повернення Дональда Трампа на пост президента США

Альянс починає створення нового командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації постачання озброєнь та тренувань для ЗСУ. Про це повідомляє Stern.

Видання пише, це рішення було прийнято на саміті НАТО у Вашингтоні. Метою є підвищити ефективність та швидкість допомоги Україні, зменшивши залежність від США.

Ініціатива також розглядається як запобіжний захід на випадок можливого повернення Дональда Трампа на пост президента США. Раніше Трамп висловлював сумніви щодо продовження підтримки України, що викликало побоювання щодо координації постачання озброєння та тренувань.

Нове командування буде діяти у тісній співпраці з Групою сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка вже працює у Вісбадені. Штаб-квартира НАТО у Вісбадені буде доповнена філіями в Польщі, Румунії, Словаччині та Бельгії.

Нагадаємо, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Раніше повідомлялося, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Як повідомлялося, перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана. 

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. За словами держсекретаря США, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

Читайте також:

Теги: Німеччина НАТО військові Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський вмовив генсека НАТО Єнса Столтенберга, який скоро здасть свою посаду, рішуче кинути виклик Росії?
Страховка від Трампа, або Що означають €40 млрд від НАТО Союзники
3 липня, 22:02
Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня
Німеччина заблокувала європейські санкції проти Росії
15 червня, 02:27
На Київщині відбудують пошкоджену школу, дотримуючись новітніх архітектурних принципів організації простору
Бельгія за допомогою українського бізнесу модернізує першу пошкоджену через війну школу
25 червня, 14:28
Пірс зазнав низку невдач зокрема через погоду та високі хвилі
Американський тимчасовий причал на узбережжі Гази провалив свою місію – NYT
20 червня, 09:33
Ракети ER GMLRS пройшли низку успішних випробувань
Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars
28 червня, 11:54
Богданов сказав, війна РФ проти України спричинила наслідки, які вплинули зокрема на ризики й загрози судноплавству в західній частині Чорного моря
Операції з розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія та Румунія знищили вже шість мін
4 липня, 22:01
Українці мають сплачувати податки у Німеччині
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою
10 липня, 03:37
Володимир Зеленський та система ППО Patriot
Зеленський просив сім систем Patriot. НАТО має «дуже позитивні» новини для України
9 липня, 11:19
Стармер родовжуватиме політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні
Новий прем'єр Британії підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows
10 липня, 12:44

Політика

Прем'єр-міністр Італії прокоментувала візити Орбана до РФ та Китаю
Прем'єр-міністр Італії прокоментувала візити Орбана до РФ та Китаю
Розпочалося створення нового командування Україна-НАТО у Німеччині
Розпочалося створення нового командування Україна-НАТО у Німеччині
МАГАТЕ визнало Росію винною в ударі по «Охматдиту»
МАГАТЕ визнало Росію винною в ударі по «Охматдиту»
Замах на вбивство гендиректора Rheinmetall: Німеччина відреагувала на наміри РФ
Замах на вбивство гендиректора Rheinmetall: Німеччина відреагувала на наміри РФ
Глава Пентагону провів розмову з очільником Міноборони РФ
Глава Пентагону провів розмову з очільником Міноборони РФ
Фінляндія висилатиме мігрантів, які перетинають її кордон з Росією
Фінляндія висилатиме мігрантів, які перетинають її кордон з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
14K
Перший заступник директора НАБУ Углава пройшов поліграф: висновок дослідження
13K
Посол Залужний у новому образі вразив українців
9850
Слідчі Міжнародного кримінального суду відвідали «Охматдит» і зробили заяву
5814
Будівництво метро на Виноградар: переможцем тендеру стала компанія Максима Шкіля

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
11 липня, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
11 липня, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
11 липня, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua