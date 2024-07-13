Розпочалося створення нового командування Україна-НАТО у Німеччині

Нове командування буде діяти у тісній співпраці з Групою сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка вже працює у Вісбадені

Ініціатива розглядається як запобіжний захід на випадок можливого повернення Дональда Трампа на пост президента США

Альянс починає створення нового командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації постачання озброєнь та тренувань для ЗСУ. Про це повідомляє Stern.

Видання пише, це рішення було прийнято на саміті НАТО у Вашингтоні. Метою є підвищити ефективність та швидкість допомоги Україні, зменшивши залежність від США.

Ініціатива також розглядається як запобіжний захід на випадок можливого повернення Дональда Трампа на пост президента США. Раніше Трамп висловлював сумніви щодо продовження підтримки України, що викликало побоювання щодо координації постачання озброєння та тренувань.

Нове командування буде діяти у тісній співпраці з Групою сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка вже працює у Вісбадені. Штаб-квартира НАТО у Вісбадені буде доповнена філіями в Польщі, Румунії, Словаччині та Бельгії.

Нагадаємо, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Раніше повідомлялося, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Як повідомлялося, перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана.

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. За словами держсекретаря США, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.