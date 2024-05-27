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Успішне працевлаштування українських біженців: Німеччина шокувала підрахунками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Успішне працевлаштування українських біженців: Німеччина шокувала підрахунками
Німеччина зможе повністю інтегрувати українців у свій ринок праці лише у 2034 році
фото із відкритих джерел

Працевлаштування українських біженців у Німеччині потребує 10 років інтеграції

Середній рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині сягне 55% тільки через 10 років інтеграції. Працевлаштування гальмує висока частка матерів-одиначок та порівняно поганий стан здоров’я. Про це йдеться в дослідженні Інституту дослідження ринку праці та професій (IAB).

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії кількість громадян України в Німеччині максимально зросла, що відобразиться на майбутньому ринку праці у ФРН.

«З початку російсько-загарбницької війни проти України кількість громадян України в Німеччині зросла з 156 тис. до 1 млн 240 тис. Хоча значна частина цих людей планує повернутися в Україну після закінчення війни, зрозуміло, що чим довше триває війна, тим більше розглядається довготривале чи постійне перебування українців у Німеччині. На цьому тлі дослідження моделює різні сценарії інтеграції українських біженців на ринок праці Німеччини», – йдеться дослідженні. 

Тому в Німеччині обмірковують, що українських біженців потрібно інтегрувати на ринок праці, але це займе не один рік. Так, згідно з дослідженням, рівень зайнятості українських біженців сягне 45% через п’ять років і 55% через десять років.

Головна відмінність між українськими біженцями та іншими у тому, що серед біженців переважають жінки та діти. Вони також мають вищий середній вік та гірше здоров’я.

Висока частка батьків-одинаків і порівняно поганий стан здоров’я українських біженців мають гальмівний вплив на розвиток рівня зайнятості, тоді як відносно високий рівень освіти та професійної підготовки, а також очікуваний розвиток мовних навичок (йдеться про вивчення біженцями німецької мови, – «Главком») мають позитивний вплив. Зростаюча напруга на ринку праці також має сильний позитивний вплив –  пишуть дослідники Інституту дослідження ринку праці та професій. 

Також дослідники IAB вважають, що працевлаштуванню заважає уповільнення німецької економіки, хоча прогнозують, що ситуація може швидко покращитися, коли економіка відновиться через зростання демографії.

Нагадаємо, у Німеччині виселяють із квартир 1700 українських біженців – вони мусять звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія до липня. В подальшому ці квартири мають передати шукачам притулку з інших країн, пише Bild.

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Теги: економіка Німеччина війна місцева влада ринок житло влада біженці українці

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