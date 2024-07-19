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Угорщина змінює правила надання житла для біженців: важливі моменти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Угорщина змінює правила надання житла для біженців: важливі моменти
Безкоштовного житла в Угорщині для українців більше не буде
фото із відкритих джерел

Нові правила застосовуються до всіх біженців, які мають право на тимчасовий захист, осіб з подвійним громадянством та громадян Угорщини

З 21 серпня 2024 року Угорщина надаватиме субсидоване житло лише українським біженцям з територій, що зазнали впливу війни. Прибулі з інших регіонів втратять право на безкоштовне житло, якщо не подадуть заяву про продовження пільги до 10 липня 2024 року. Про це повідомляє УВКБ ООН в Угорщині. Згідно з інформацією, нові правила набирають чинності з 21 серпня 2024 року.

Право на отримання субсидованого житла буде надано тільки тим особам, які приїхали з регіонів, визнаних урядом Угорщини як вплив війни. Це рішення спрямоване на оптимізацію ресурсів та підтримку найбільш уразливих категорій населення. До списку регіонів, мешканці яких можуть претендувати на субсидоване житло, увійшли:

  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Запорізька область;
  • Київська область та Київ;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область;
  • Луганська область;
  • Житомирська область;
  • Автономна Республіка Крим та Севастополь.


Жителі цих областей можуть отримувати субсидоване житло після підтвердження місця проживання відповідними документами. До цих документів входить українське посвідчення особи, паспорт чи довідка про реєстрацію місця проживання.

Кого торкнуться зміни

Нові правила поширюються на всіх біженців, які мають право на тимчасовий захист, осіб з подвійним громадянством та громадян Угорщини, які проживали в Україні до війни та виїхали до Угорщини 24 лютого 2022 року або пізніше. Ті, чиє місце походження або постійного проживання знаходиться поза вищезазначеними територіями, позбавляться права на отримання субсидованого житла з 21 серпня 2024 року.

Якщо ви вважаєте, що через особливі життєві обставини (наприклад, старше 65 років, маєте медичні потреби або є особою з інвалідністю) вам потрібна подальша підтримка, необхідно подати заяву про продовження дії пільги до місцевого комітету захисту не пізніше 10 липня 2024 року. Якщо вам потрібна допомога з поданням цієї заяви, рекомендується звернутися до оператора притулку, де ви проживаєте.

Раніше стало відомо, що віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що Будапешт не буде передавати Києву українських чоловіків-біженців призовного віку. Шем’єн заявив, що «кожен біженець» з України в Угорщині у «цілковитій безпеці та отримує всю допомогу».

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Теги: біженці пільги житло Угорщина паспорт Будапешт

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