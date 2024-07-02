УЄФА оштрафувала Німецький футбольний союз: причина

УЄФА оштрафував Німецьку футбольну федерацію на загальну суму $21,5 тис.

УЄФА оштрафував свого співорганізатора турніру Німеччину за те, що вона не зупинила стрикерів, які вибігли на поле, щоб сфотографуватися з Кріштіану Роналду на Євро-2024. Про це повідомляє Bild

У понеділок УЄФА опублікував низку дисциплінарних рішень, які включали два штрафи на загальну суму $21,5 тис. для Німецької футбольної федерації. Звинувачення стосувалися «порядку та безпеки» на іграх і «охорони ігрового майданчика» на іграх Португалії проти Чехії та Туреччини.

Зауважимо, що кілька вболівальників вибігали на ігрове поле, щоб сфотографуватися з Роналду під час і після ігор. Футболіст для однієї фотографії з маленьким хлопцем.

Нагадаємо, що збірна Португалії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу португальці перемогли у серії пенальті команду Словенії.

Раніше збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу французи здолали команду Бельгії з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, чинний віцечемпіон Європи з футболу, Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.