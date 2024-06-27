Головна битва сьогодення, від якої залежить наша Перемога

Молоді люди прагнуть воювати і перемагати, старі – хочуть будь-якою ціною лишатися на посадах і командувати підлеглими

Зараз нове покоління командирів, покоління 14/22, повстає проти старого і байдужого

Звертаю вашу увагу на те, що головна битва сьогодення – це не бої за Карлівку, Новоолександрівку чи Вовчанськ. Набагато більша вирішальність у двобої різних поколінь військових. І мова не про вік, а менталітет. А боротьба – не за тактичні чи навіть стратегічні успіхи, а взагалі за принциповий шанс Сил оборони добитися успіхів.

Це боротьба двох людських культур.

Одна, котра прийшла до нас через Росію – це примус і репресії, це тиранія одного лідера і безправність усіх інших.

Інша – це питомо наша і частково західна: коли країна є територією договору вільних людей, коли війна – справа особистого вибору (але і з повними і потужними політичними наслідками цього вибору).

В окопах – раби без прав чи добровольці з гідністю?

Проблема – що український народ, як не дивно, в окопах слабко розрізняє ці два підходи. На жаль, велика кількість людей обмануті риторикою про єдиноначаліє і дисципліну, не усвідомлюють, коли ці корисні принципи доводяться до маразму. Коли заправляння ліжок і побілка бордюрів стають важливішими, ніж навички виживання та бойова ініціативність.

Для мене це незбагненно: українці свого часу повстали проти авторитаризму Януковича, але донедавна надто кволо позирали на колективного «януковича» в український армії.

Збройна боротьба за нашу країну у 2014 та 2022 породила (або, скоріше, відкрила) нам чудових та ефективних військових лідерів. Вони у ситуації управлінського хаосу та історичної невизначеності швидко зорієнтувалися, куди стріляти та куди спрямовувати броньовані машини.

Крім того, велика кількість «класичних» військових частин стали працювати зовсім по-новому (мені пощастило в такі потрапляти).

Натомість ті негідники, котрі в 14-му і 22-му проявили себе з найгіршої сторони, не те що не було покарані за бездіяльність чи хоча б відсторонені, а взяли реванш, і до сих пір задають тон, і на великий відсоток визначають правила і порядки у Збройних силах. Під лозунг «вірю в ЗСУ» ці кадри продовжили це ж ЗСУ і знищувати. Приклад мого побратима Миколи Коханівського – свіжий і болить.

Це люди, котрим байдуже, воювати проти Путіна чи за Путіна, за НАТО чи проти НАТО, в них немає жодних переконань. Лише колосальна вправність у показусі і брехні для начальства та пригніченні підлеглих.

Зараз нове покоління командирів, покоління 14/22, повстає проти старого і байдужого. Молоді (не завжди віком, а завжди – душею) люди прагнуть воювати і перемагати, старі (часто лише за світоглядом, а не роками) – хочуть будь-якою ціною лишатися на посадах і командувати підлеглими. В тому числі і ціною нашої перемоги.

Це головна битва, до неї мусять бути приковані усі наші погляди.