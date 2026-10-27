Приїхав на концерт, а потрапив під варту. Правоохоронці Швеції затримали екснардепа Святаша

Колишній депутат від Партії регіонів, якого в Україні заочно засудили до 12 років ув'язнення, прилетів до Стокгольма заради виступу Стіві Вандера

У Швеції затримали колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого український суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі за злочини, пов'язані з підтримкою російської агресії. Експолітик прибув до Стокгольма нібито для відвідування концерту американського співака Стіві Вандера, однак його затримали під час проходження паспортного контролю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на шведське видання Expressen.

За інформацією журналістів, 55-річний Святаш прилетів до Швеції минулого четверга, 22 жовтня. Його літак приземлився в міжнародному аеропорту Арланда поблизу Стокгольма.

Як розповів адвокат колишнього депутата Марк Сафарян, метою поїздки був концерт Стіві Вандера, який мав відбутися на арені 3Arena у шведській столиці.

Однак під час паспортного контролю Святаша зупинили співробітники прикордонної поліції та відмовили йому у в'їзді до країни. Наразі колишній депутат перебуває під вартою в центрі тимчасового тримання Міграційної служби Швеції в місті Мерста.

За даними Expressen, Святаш має громадянство України та Росії. Під час проходження прикордонного контролю він пред'явив український паспорт.

Адвокат стверджує, що формальною причиною відмови у в'їзді стало рішення польської влади про заборону в'їзду Святаша, інформацію про яке внесли до спільної бази даних країн Шенгенської зони.

Водночас Сафарян вважає це рішення політично вмотивованим. «Цей чоловік є одним із найбільш розшукуваних в Україні, і вони про це знають. Саме тому все це й відбувається», – заявив адвокат.

Захисник колишнього депутата оскаржив його затримання та наполягає на звільненні. У поданій скарзі також зазначено, що Святаш виступає проти можливої екстрадиції до України.

Адвокат стверджує, що передача його клієнта українській стороні суперечила б європейській правовій практиці.

Як зазначає Expressen, у жовтні 2023 року Верховний суд Швеції в іншій справі постановив, що екстрадиція до України за умов повномасштабної війни була б несумісною зі статтею 3 Європейської конвенції з прав людини. Однак це рішення стосувалося конкретної справи й не означає автоматичної заборони на екстрадицію Святаша.

Захист експолітика також вимагав провести усне слухання в Міграційному суді, проте у вівторок, 27 жовтня, суд відхилив відповідне клопотання.

Святашу надали час до 10:00 середи, 28 жовтня, щоб подати письмові пояснення та завершити виклад своєї позиції. Після цього суд має ухвалити рішення.

Адвокат сподівається, що його клієнта звільнять і він зможе повернутися до Росії. За словами Сафаряна, колишній депутат має приватний літак, яким за потреби може залишити Швецію.

Журналісти Expressen також зв'язалися зі Святашем телефоном. Однак той відмовився коментувати ситуацію до консультації зі своїм адвокатом.

Нагадаємо, Дмитро Святаш був народним депутатом України з 2002 до 2019 року. Протягом політичної кар'єри він представляв, зокрема, Партію регіонів.

У минулому Святаш належав до числа заможних українських політиків та підприємців. У 2019 році він залишив Україну та переїхав до Росії, де проживав останніми роками. Після початку повномасштабного російського вторгнення експолітик публічно підтримував дії РФ.

Крім того, Святаша пов'язували з планами російських окупантів сформувати підконтрольну їм адміністрацію на Харківщині. Його називали одним із можливих кандидатів на керівництво окупованою частиною області.

У червні 2024 року український суд заочно засудив колишнього депутата до 12 років позбавлення волі.Серед інкримінованих йому злочинів – публічні заклики до зміни меж території України, а також виготовлення та поширення матеріалів, які виправдовують збройну агресію Росії проти України.

Наразі Святаш залишається під контролем шведської міграційної служби. Остаточного рішення щодо його подальшого перебування у Швеції або можливого видворення ще не ухвалено.