Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Приїхав на концерт, а потрапив під варту. Правоохоронці Швеції затримали екснардепа Святаша

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Приїхав на концерт, а потрапив під варту. Правоохоронці Швеції затримали екснардепа Святаша
Екснардеп Святаш опинився під вартою у Швеції
фото:Дмитро Святаш/Facebook

Колишній депутат від Партії регіонів, якого в Україні заочно засудили до 12 років ув'язнення, прилетів до Стокгольма заради виступу Стіві Вандера

У Швеції затримали колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого український суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі за злочини, пов'язані з підтримкою російської агресії. Експолітик прибув до Стокгольма нібито для відвідування концерту американського співака Стіві Вандера, однак його затримали під час проходження паспортного контролю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на шведське видання Expressen.

За інформацією журналістів, 55-річний Святаш прилетів до Швеції минулого четверга, 22 жовтня. Його літак приземлився в міжнародному аеропорту Арланда поблизу Стокгольма.

Як розповів адвокат колишнього депутата Марк Сафарян, метою поїздки був концерт Стіві Вандера, який мав відбутися на арені 3Arena у шведській столиці.

Однак під час паспортного контролю Святаша зупинили співробітники прикордонної поліції та відмовили йому у в'їзді до країни. Наразі колишній депутат перебуває під вартою в центрі тимчасового тримання Міграційної служби Швеції в місті Мерста.

За даними Expressen, Святаш має громадянство України та Росії. Під час проходження прикордонного контролю він пред'явив український паспорт.

Адвокат стверджує, що формальною причиною відмови у в'їзді стало рішення польської влади про заборону в'їзду Святаша, інформацію про яке внесли до спільної бази даних країн Шенгенської зони.

Водночас Сафарян вважає це рішення політично вмотивованим. «Цей чоловік є одним із найбільш розшукуваних в Україні, і вони про це знають. Саме тому все це й відбувається», – заявив адвокат.

Захисник колишнього депутата оскаржив його затримання та наполягає на звільненні. У поданій скарзі також зазначено, що Святаш виступає проти можливої екстрадиції до України.

Адвокат стверджує, що передача його клієнта українській стороні суперечила б європейській правовій практиці.

Як зазначає Expressen, у жовтні 2023 року Верховний суд Швеції в іншій справі постановив, що екстрадиція до України за умов повномасштабної війни була б несумісною зі статтею 3 Європейської конвенції з прав людини. Однак це рішення стосувалося конкретної справи й не означає автоматичної заборони на екстрадицію Святаша.

Захист експолітика також вимагав провести усне слухання в Міграційному суді, проте у вівторок, 27 жовтня, суд відхилив відповідне клопотання.

Святашу надали час до 10:00 середи, 28 жовтня, щоб подати письмові пояснення та завершити виклад своєї позиції. Після цього суд має ухвалити рішення.

Адвокат сподівається, що його клієнта звільнять і він зможе повернутися до Росії. За словами Сафаряна, колишній депутат має приватний літак, яким за потреби може залишити Швецію.

Журналісти Expressen також зв'язалися зі Святашем телефоном. Однак той відмовився коментувати ситуацію до консультації зі своїм адвокатом.

Нагадаємо, Дмитро Святаш був народним депутатом України з 2002 до 2019 року. Протягом політичної кар'єри він представляв, зокрема, Партію регіонів.

У минулому Святаш належав до числа заможних українських політиків та підприємців. У 2019 році він залишив Україну та переїхав до Росії, де проживав останніми роками. Після початку повномасштабного російського вторгнення експолітик публічно підтримував дії РФ.

Крім того, Святаша пов'язували з планами російських окупантів сформувати підконтрольну їм адміністрацію на Харківщині. Його називали одним із можливих кандидатів на керівництво окупованою частиною області.

У червні 2024 року український суд заочно засудив колишнього депутата до 12 років позбавлення волі.Серед інкримінованих йому злочинів – публічні заклики до зміни меж території України, а також виготовлення та поширення матеріалів, які виправдовують збройну агресію Росії проти України.

Наразі Святаш залишається під контролем шведської міграційної служби. Остаточного рішення щодо його подальшого перебування у Швеції або можливого видворення ще не ухвалено.

Теги: Швеція Дмитро Святаш поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Молдові після вибухів виявлено уламки безпілотників
Серія вибухів прогриміла у Молдові під час атаки РФ на Україну
3 жовтня, 10:33
Після звернення депутатки прокуратура відкрила провадження щодо земельної ділянки
Мер Києва живе не в Києві. Депутатка звернулася до правоохоронців і пояснила причину
2 жовтня, 20:13
Протести школярів у Франції супроводжуються сутичками з поліцією
Протести школярів у Франції набирають обертів: майже 2 тис. затриманих
2 жовтня, 18:30
Шведський острів Готланд у Балтійському морі
Швеція вперше провела навчання з евакуації поблизу Росії: яка причина
10 жовтня, 04:18
Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту
У Бердичеві в укритті гімназії вибухнула граната: її принесла учениця
8 жовтня, 22:10
Під час затримання чоловік чинив активний опір і застосував пневматичний пістолет
На Львівщині нападник вдарив ножем військового, а під час затримання вистрілив в поліцейського
12 жовтня, 14:34
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто
13 жовтня, 22:10
Причини вибуху встановлюють правоохоронці
У центрі Києва вибухнув електромобіль
14 жовтня, 17:25
Поліція у Франції під час протестів
Франція розгортає понад 70 тис. поліцейських через загрозу нових протестів
23 жовтня, 22:59

Соціум

Приїхав на концерт, а потрапив під варту. Правоохоронці Швеції затримали екснардепа Святаша
Приїхав на концерт, а потрапив під варту. Правоохоронці Швеції затримали екснардепа Святаша
Від Перу до Шотландії. Українці у всьому світі долучились до Радіодиктанту єдності
Від Перу до Шотландії. Українці у всьому світі долучились до Радіодиктанту єдності
1000 днів до війни з Росією? Британія оголосила про підготовку армії
1000 днів до війни з Росією? Британія оголосила про підготовку армії
П'ять жінок звинуватили Трампа в сексуальному насильстві: демократи вимагають розслідування
П'ять жінок звинуватили Трампа в сексуальному насильстві: демократи вимагають розслідування
Німеччина визначилася з майбутнім «Північного потоку-2»
Німеччина визначилася з майбутнім «Північного потоку-2»
Через Крим та Росію. Журналісти FT дізналися про маршрут евакуації українців з Олешків
Через Крим та Росію. Журналісти FT дізналися про маршрут евакуації українців з Олешків

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
162K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
110K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
72K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua