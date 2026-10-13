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«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: поліція Тернопільської області

Російські спецслужби використали сайт знайомств, щоб виманити в юнака геолокацію, а потім залякали його вигаданою кримінальною справою

У Тернополі студент підпалив два автомобілі після того, як невідомий, який представився працівником кіберполіції, пригрозив йому кримінальною відповідальністю. За даними слідства, юнака завербували російські спецслужби через сайт знайомств, а виконавцю переконували, що в колесах машин є ретранслятори для наведення російських ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, протягом однієї ночі в одному з мікрорайонів Тернополя загорілися Renault Master і Ford Transit. Власник першого автомобіля самостійно загасив полум’я та звернувся до поліції. За кілька годин надійшло повідомлення про займання другої машини, припаркованої неподалік.

«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто фото 1
«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто фото 2

На місцях подій поліцейські вилучили речові докази, які свідчили про умисні підпали. Особу ймовірного палія встановили після опрацювання записів із камер відеоспостереження. Ним виявився 19-річний житель Тернопільщини, студент одного з місцевих закладів вищої освіти.

«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто фото 3

До затримання долучилися працівники карного розшуку, Тернопільського районного управління поліції, підрозділу протидії кіберзлочинам і Служби безпеки України. Правоохоронці відстежили маршрут пересування юнака, встановили його місцеперебування та затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як студента втягнули в підпали

За версією слідства, спочатку російські спецслужби встановили контакт із юнаком через сайт знайомств. Віртуальна співрозмовниця виманила в нього геолокацію одного із закладів громадського харчування. Згодом зі студентом зв’язався невідомий чоловік, який назвався співробітником кіберполіції України.

Він заявив, що дівчина, з якою спілкувався юнак, нібито є російською шпигункою. Чоловік також почав залякувати студента відповідальністю за ймовірну співучасть у злочині через передану геолокацію кафе.

Побоюючись покарання, хлопець погодився виконувати вказівки незнайомця. За його дорученням студент придбав легкозаймисту суміш. Куратор залишався з ним на онлайн-зв’язку, стежив за його діями та визначав автомобілі, які потрібно було підпалити.

Вербувальник переконував юнака, що в колесах транспортних засобів нібито встановлені російські ретранслятори, які використовують для наведення ударних безпілотників. 

«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто фото 4
«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто фото 5


Яке покарання загрожує студенту

Слідчі повідомили юнаку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Нагадаємо, російські спецслужби використовують інтернет-знайомства та фальшиві дзвінки від імені українських правоохоронців для вербування громадян і залучення їх до диверсій. Раніше «Главком» розповідав, як російські спецслужби намагалися завербувати шестикласника з Тернопільщини, запропонувавши йому виконувати диверсійні завдання.

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Теги: машини розслідування Тернопіль поліція чоловік росіяни

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«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто
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