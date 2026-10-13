«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто

Російські спецслужби використали сайт знайомств, щоб виманити в юнака геолокацію, а потім залякали його вигаданою кримінальною справою

У Тернополі студент підпалив два автомобілі після того, як невідомий, який представився працівником кіберполіції, пригрозив йому кримінальною відповідальністю. За даними слідства, юнака завербували російські спецслужби через сайт знайомств, а виконавцю переконували, що в колесах машин є ретранслятори для наведення російських ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, протягом однієї ночі в одному з мікрорайонів Тернополя загорілися Renault Master і Ford Transit. Власник першого автомобіля самостійно загасив полум’я та звернувся до поліції. За кілька годин надійшло повідомлення про займання другої машини, припаркованої неподалік.

На місцях подій поліцейські вилучили речові докази, які свідчили про умисні підпали. Особу ймовірного палія встановили після опрацювання записів із камер відеоспостереження. Ним виявився 19-річний житель Тернопільщини, студент одного з місцевих закладів вищої освіти.

До затримання долучилися працівники карного розшуку, Тернопільського районного управління поліції, підрозділу протидії кіберзлочинам і Служби безпеки України. Правоохоронці відстежили маршрут пересування юнака, встановили його місцеперебування та затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як студента втягнули в підпали

За версією слідства, спочатку російські спецслужби встановили контакт із юнаком через сайт знайомств. Віртуальна співрозмовниця виманила в нього геолокацію одного із закладів громадського харчування. Згодом зі студентом зв’язався невідомий чоловік, який назвався співробітником кіберполіції України.

Він заявив, що дівчина, з якою спілкувався юнак, нібито є російською шпигункою. Чоловік також почав залякувати студента відповідальністю за ймовірну співучасть у злочині через передану геолокацію кафе.

Побоюючись покарання, хлопець погодився виконувати вказівки незнайомця. За його дорученням студент придбав легкозаймисту суміш. Куратор залишався з ним на онлайн-зв’язку, стежив за його діями та визначав автомобілі, які потрібно було підпалити.

Вербувальник переконував юнака, що в колесах транспортних засобів нібито встановлені російські ретранслятори, які використовують для наведення ударних безпілотників.



Яке покарання загрожує студенту

Слідчі повідомили юнаку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Нагадаємо, російські спецслужби використовують інтернет-знайомства та фальшиві дзвінки від імені українських правоохоронців для вербування громадян і залучення їх до диверсій. Раніше «Главком» розповідав, як російські спецслужби намагалися завербувати шестикласника з Тернопільщини, запропонувавши йому виконувати диверсійні завдання.