Нова система бронювання. Депутати б'ють на сполох через «суспільний договір», анонсований урядом

Підприємства можуть отримати право бронювати всіх своїх працівників, але натомість від них очікуватимуть залучення людей до військової служби

Народний депутат України Олександр Федієнко звернувся до прем'єр-міністра Сергія Корецького та міністра оборони Євгенія Хмари з вимогою роз'яснити механізм запровадження так званого «суспільного договору». Йдеться про анонсовану урядом модель, за якою підприємства зможуть отримати 100% бронювання працівників в обмін на прогнозоване залучення громадян до військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву парламентаря та оприлюднені ним депутатські звернення.

За словами Федієнка, наразі залишається незрозумілим, як саме працюватиме запропонована система, хто визначатиме кількість людей, яких підприємства повинні будуть залучати до військової служби, та які умови необхідно виконати для отримання повного бронювання.

скриншот із Facebook

«Мене цікавить, як саме працюватиме ця модель, хто визначатиме кількість людей, критерії бронювання, порядок контролю та відповідальність за невиконання зобов'язань», – зазначив народний депутат.

У зверненні до прем'єр-міністра парламентар попросив пояснити, яку саме модель взаємодії між державою та підприємствами планують запровадити в межах «суспільного договору».

Зокрема, Федієнко хоче з'ясувати, чи буде участь підприємств добровільною та хто визначатиме кількість громадян, яких необхідно залучити до військової служби.

Окремо депутат порушив питання контролю за виконанням відповідних зобов'язань. Його цікавить, які державні органи відповідатимуть за перевірку підприємств і які наслідки передбачатимуться для роботодавців у разі невиконання домовленостей.

Крім того, парламентар попросив уточнити критерії надання 100% бронювання та повідомити, коли уряд планує затвердити необхідні нормативно-правові акти. Аналогічне звернення Федієнко направив міністру оборони Євгенію Хмарі.

фото: Олександр Федієнко/Facebook

фото: Олександр Федієнко/Facebook

У документі він окремо запитав, чи передбачатиме нова система встановлення підприємствам конкретних кількісних мобілізаційних завдань та хто визначатиме відповідні показники.

Також депутат попросив пояснити, яким чином планують забезпечити добровільність залучення громадян до військової служби та які наслідки можуть очікувати підприємства, що не виконають узятих на себе зобов'язань.

«Поки немає затвердженого механізму, залишається більше запитань, ніж відповідей. Очікую на конкретні роз'яснення уряду», – підсумував Федієнко.

Водночас парламентар наголосив, що наразі йдеться лише про анонсовану ініціативу. Остаточні правила її реалізації, критерії отримання повного бронювання та можливі зобов'язання підприємств ще не затверджені.

Раніше Олександр Федієнко попереджав про можливі негативні наслідки змін до постанови Кабінету міністрів №76, яка регулює порядок бронювання військовозобов'язаних працівників.

За словами депутата, запропоновані зміни можуть створити ризики звільнень на підприємствах через новий порядок розрахунку квот на бронювання.

Нагадаємо, уряд готує зміни до правил бронювання військовозобов’язаних працівників. Зокрема, пропонується зменшити частку працівників, яких можуть забронювати підприємства оборонної та енергетичної галузей, а також комунальні служби.

До слова, також міністр оборони України Євген Хмара анонсував зміни бронюванні працівників оборонних підприємств. За його словами, позиція Міноборони полягає в тому, щоб максимально зберегти людський капітал оборонної промисловості.