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Швеція вперше провела навчання з евакуації поблизу Росії: яка причина

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Швеція вперше провела навчання з евакуації поблизу Росії: яка причина
Шведський острів Готланд у Балтійському морі
фото з відкритих джерел

Влада Готланду: навчання мали виявити слабкі місця плану евакуації

Близько 200 добровольців на шведському острові Готланд відпрацювали переміщення населення до пунктів прийому на випадок серйозної кризи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro. 

Що відпрацьовували на навчаннях

Регіональна міжвідомча вправа з евакуації RSÖ26 Utrym тривала на острові з 5 до 9 жовтня, повідомили у шведській транспортній адміністрації Trafikverket. Польовий етап у районі міста Вісбю відбувся 7 жовтня. Роботу координувала адміністрація округу Готланд (Länsstyrelsen). До навчань долучилися регіональна влада, полк Готланду, поліція, Trafikverket, Шведське радіо та Червоний Хрест.

Добровольці, яким виповнилося 18 років, грали цивільних, що потребують транспорту із зони евакуації до пункту прийому. Учасників автобусами доправляли до визначених локацій, де вони проходили реєстрацію та отримували тимчасове житло, їжу й необхідну допомогу, повідомила регіональна влада.

Частина добровольців зображала людей, яким потрібна додаткова допомога. Організатори перевіряли не лише логістику перевезення, а й злагодженість різних служб, розподіл відповідальності та роботу пунктів прийому, пише DailySweden.

Яка мета заходу

Адміністрація округу пояснила, що вправа має посилити здатність Готланду та Східного цивільного округу Швеції захищати населення в умовах підвищеної готовності. Загальний план евакуації для губернії розробили торік, а 2025 року провели ще дві менші вправи за участі всіх відповідальних структур. Тепер план випробували на місцевості.

Шведська влада наголошує, що навчання не пов'язане з конкретною зміною зовнішньополітичної ситуації. У регіоні хотіли перевірити заздалегідь підготовлений план і знайти вразливі місця в системі реагування на серйозні кризи.

За шведськими правилами, у разі підвищеної готовності рішення про евакуацію ухвалюють губернські адміністрації. У мирний час і під час криз це можуть робити поліція або рятувальна служба.

Чому Готланд важливий

Водночас розташування острова привертає особливу увагу. Готланд лежить у центральній частині Балтійського моря, приблизно за 300 км від російського Калінінграда. Контроль над ним дає змогу впливати на повітряне та морське сполучення в усьому регіоні. Після вступу Швеції до НАТО 2024 року острів став важливою ланкою в оборонному плануванні Альянсу на Балтиці.

Швеція вперше провела навчання з евакуації поблизу Росії: яка причина фото 1

У травні 2026 року тут пройшли великі військові навчання «Аврора-26». За повідомленням AP, українські оператори безпілотників виконували роль умовного противника й застосовували тактику дронової війни. Через це командири тричі зупиняли вправи, щоб скоригувати дії.

Безпека острова пов'язана й з оцінками шведських військових. У квітні 2026 року генерал-лейтенант Лейф Мікаель Классон застеріг, що Росія, перевіряючи готовність НАТО, може здійснити обмежену операцію із захоплення одного з балтійських островів. Серед можливих цілей він назвав саме Готланд.

Стокгольм посилює оборону острова вже не перший рік, відновивши там постійну військову присутність після тривалого скорочення сил. Раніше російський військовий літак порушив повітряний простір Швеції над районом Готланду, після чого країна викликала російського посла.

Нагадаємо, у травні на Готланді відбулися навчання «Аврора-26» за участі Швеції та союзників по НАТО. Українські оператори дронів, які грали роль противника, умовно знищили шведські сили та змусили командирів переглянути тактику. 

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Теги: Швеція Балтійське море військові навчання росія військові червоний хрест

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