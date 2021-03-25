Принц Гаррі буде боротися з дезінформацією в американських ЗМІ

Принц Гаррі став членом комісії США по боротьбі з дезінформацією в ЗМІ

Протягом півроку комісія вивчатиме ЗМІ в США і сфери суспільного життя

Британський принц Гаррі став членом комісії США по боротьбі з дезінформацією в ЗМІ в Аспенському інституті.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті організації.

Протягом півроку комісія вивчатиме ЗМІ в США і сфери суспільного життя. Після цього будуть представлені рекомендації по боротьбі з неправдивими відомостями, в тому числі про американські вибори і вакцини від коронавірусу.

Як говориться в заяві, принц Гаррі «намагається привернути увагу до причин ряду найбільш серйозних викликів, з якими стикається світ».

У комісії числиться 15 чоловік, серед них шахіст Гаррі Каспаров і Кетрін Мердок, яка є дружиною одного з синів медіамагната Руперта Мердока, а також колишні чиновники, громадські діячі, правозахисники, журналісти, фахівці з кібербезпеки.

Раніше принц Гаррі влаштувався на роботу в американській компанії BetterUp, яка займається навчанням навичкам кар'єрного зростання і психологічним здоров'ям. Герцог Сассекський отримав в каліфорнійському стартапі одну з керівних посад.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї. Вони втратили титули, переїхали до США, стали співпрацювати з Netflix і Spotify і досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї.

Як відомо, 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.