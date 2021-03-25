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    Принц Гаррі буде боротися з дезінформацією в американських ЗМІ

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    Принц Гаррі став членом комісії США по боротьбі з дезінформацією в ЗМІ - Принц Гаррі буде боротися з дезінформацією в американських ЗМІ
    Принц Гаррі став членом комісії США по боротьбі з дезінформацією в ЗМІ
    Фото: Global Look Press

    Протягом півроку комісія вивчатиме ЗМІ в США і сфери суспільного життя

    Британський принц Гаррі став членом комісії США по боротьбі з дезінформацією в ЗМІ в Аспенському інституті.

    Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті організації.

    Протягом півроку комісія вивчатиме ЗМІ в США і сфери суспільного життя. Після цього будуть представлені рекомендації по боротьбі з неправдивими відомостями, в тому числі про американські вибори і вакцини від коронавірусу.

    Як говориться в заяві, принц Гаррі «намагається привернути увагу до причин ряду найбільш серйозних викликів, з якими стикається світ».

    У комісії числиться 15 чоловік, серед них шахіст Гаррі Каспаров і Кетрін Мердок, яка є дружиною одного з синів медіамагната Руперта Мердока, а також колишні чиновники, громадські діячі, правозахисники, журналісти, фахівці з кібербезпеки.

    Раніше принц Гаррі влаштувався на роботу в американській компанії BetterUp, яка займається навчанням навичкам кар'єрного зростання і психологічним здоров'ям. Герцог Сассекський отримав в каліфорнійському стартапі одну з керівних посад.

    Нагадаємо, з 1 квітня 2020 принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї. Вони втратили титули, переїхали до США, стали співпрацювати з Netflix і Spotify і досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї.

    Як відомо, 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

    Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

    До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.

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    Теги: правозахисники США самогубство Меган Маркл расизм Принц Чарльз Гаррі Каспаров
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