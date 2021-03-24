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    Байден закликав Конгрес США заборонити продаж штурмової зброї

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    Байден закликав Конгрес США заборонити продаж штурмової зброї

    Заява Байдена пролунала після вбивства 10 людей в штаті Колорадо

    Президент США Джо Байден закликав заборонити продаж в США штурмових гвинтівок та магазинів з боєприпасами великої місткості. .

    Про це повідомляє The New York Times.

    Байден заявив, що неправильно «чекати навіть хвилини, не кажучи вже про години, щоб вжити необхідних заходів, які врятують життя в майбутньому».

    Нагадаємо, у американському місті Боулдер, штат Колорадо, озброєний чоловік зчинив стрілянину в продуктовому магазині King Soopers. Загинуло 10 людей, зокрема і офіцер поліції. Нападника затримали. Джерела CNN у правоохоронних органах також зазначили, що нападник був озброєний штурмовою гвинтівкою AR-15.

    Менш ніж тиждень у США, в штаті Атланта, відбувся ще один збройний напад на випадкових людей. Чоловік атакував три різні СПА-салони і вбив 8 осіб. Більшість жертв була американцями азійського походження.

    На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

    Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».

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    Теги: США Джозеф Байден вибори напад президент чоловік
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