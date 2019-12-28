Заборгованість за газ жителів Рівненщини зросла на 38%



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Жителі Рівненщини заборгували за газ 245 млн грн

Попередження про припинення газопостачання отримали 19 тисяч боржників - Рівнегаз

Наразі загальний борг за газ клієнтів «Рівнегаз Збут» сягнув 245 млн грн. Попередження про припинення газопостачання отримали 19 тисяч боржників, готуються доручення на відключення постачання газу для клієнтів, які не сплатили за газ більше 101 млн грн.

Станом на 1 грудня 2019 року на 38% зросла заборгованість споживачів газу Рівненщини за спожиті послуги з газопостачання, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тож «Рівнегаз Збут» розіслав майже 19 тис. письмових попереджень боржникам про припинення газопостачання у разі непогашення боргу. Відповідно до Правил постачання природного газу, в разі, якщо після отримання попередження відсутня реакція боржника, газопостачальна компанія вимушена надати оператору ГРМ доручення про відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку.

Так, станом на 27.12.2019 року було надано доручення на припинення подачі газу клієнтам-боржникам на загальну суму 101 млн грн., відключено від системи газопостачання 1,3 тис. боржників. Наразі борги від 500 гривень до 2 тисяч грн мають понад 167 тис. споживачів Рівненщини, борг понад 2 тисячі грн. – біля 13 тис. клієнтів.

«Ми постійно звертаємося до наших споживачів з проханням оплатити борги за спожиті послуги. Особливо інформуємо перед початком опалювального періоду, щоб людина, за наявності підстав, гарантовано отримувала державну допомогу та уникнула припинення газопостачання. - Розповідає директор ТОВ «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник. – У разі необхідності пропонуємо укласти договір про реструктуризацію наявної заборгованості. Проте, якщо реагування немає і всі важелі впливу вичерпані, компанія вимушена вдаватися до крайніх заходів і надавати доручення оператору ГРМ на від’єднання від газопостачання. Так. як це передбачено чинним законодавством».

Нагадуємо, якщо споживача відключено за борги, повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплати усіх витрат, що пов’язані з припиненням-відновленням подачі газу. Крім того, при наявності боргу перед надавачем послуг понад місяць, споживач відповідно до законодавства, може бути позбавлений державної допомоги-субсидії.