США дали підрядникам «Північного потоку-2» місяць на зупинку робіт



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У Держдепі США підкреслюють, що «Північний потік-2» - це інструмент, який Росія використовує для підтримки своєї тривалої агресії проти України

Американська влада вимагає від компаній-підрядників «негайно припинити роботи» з будівництва російського газопроводу

Влада США вимагає від компаній-підрядників, які займаються будівництвом газопроводу «Північний потік-2» згорнути роботи до 20 січня, інакше їм загрожують санкції.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Як зазначається, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, яким передбачені санкції проти російського газопроводу і компаній, що займаються його будівництвом. У зв'язку з цим американська влада вимагає від компаній-підрядників «негайно припинити роботи».

«Державний департамент США буде слідувати букві закону нового законодавства. Він надає секретарю до 60 днів для випуску звіту Конгресу з метою виявлення порушників. Секретар випустить цей звіт в найкоротші терміни. Сполучені Штати будуть вводити санкції, якщо пов'язані сторони негайно не продемонструють сумлінні зусилля по ліквідації. Пов'язані сторони повинні завершити роботу протягом 30 днів. Будь-яка компанія, що бере участь в «Північному потоці-2», повинна уважно вивчити, що це означає для їх діяльності», - йдеться в повідомленні.

У Держдепі США підкреслюють, що «Північний потік-2» - це інструмент, який Росія використовує для підтримки своєї тривалої агресії проти України.

«Росія прагне перешкодити (Україні - ред.) більш тісній інтеграції з Європою та США. «Північний потік-2» дозволить Росії обійти Україну в транзиті газу в Європу, що позбавить Україну значних доходів від транзиту і підвищить її вразливість для російської агресії», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Росія вже перенесла запуск газопроводу «Північний потік-2» на рік.

Напередодні повідомлялося, що Росія розраховує на допомогу Євросоюзу щодо «Північного потоку-2».

Як відомо, Росія хоче добудувати «Північний потік-2» всупереч санкціям США.

Нагадаємо, швейцарська компанія Allseas зупинила роботи з укладання газопроводу після того, як стало відомо, що санкції проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» були включені в американський оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, у Росії жорстко відреагували на санкції США проти «Північного потоку-2».