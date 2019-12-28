Війна на Донбасі увійшла до топ-10 головних конфліктів планети



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Політолог пише, що після своїх заяв про мир президент країни Володимир Зеленський зіткнувся з рішучою внутрішньою реакцією з боку «незвичайного альянсу ветеранів, правих груп і громадських інтелектуалів», але «лідери в Москві і сепаратис

Мир на Донбасі зараз «видається дещо більш правдоподібним, ніж рік тому, але це зовсім не означає закінчення війни», - політолог

Війна на Донбасі буде одним з 10 головних збройних конфліктів за планеті, про які не повинно забувати світове співтовариство. І хоча президенту Володимиру Зеленському вдалося знову привернути увагу до цього гібридного протистояння на сході України, воно навряд чи згасне в новому році.

Про це написав у Foreign Policy американський політолог Роберт Маллі.

Політолог зазначив, що локальні конфлікти - це дзеркала світових тенденцій, що відображають зрушення у відносинах великих держав, інтенсивність їх конкуренції і широту амбіцій регіональних гравців.

На думку Маллі, мир на Донбасі зараз «видається дещо більш правдоподібним, ніж рік тому, але це зовсім не означає закінчення війни».

Політолог пише, що після своїх заяв про мир президент країни Володимир Зеленський зіткнувся з рішучою внутрішньою реакцією з боку «незвичайного альянсу ветеранів, правих груп і громадських інтелектуалів», але «лідери в Москві і сепаратисти вітали» його починання.

Те, що внутрішні противники президента України вважають, що він «не продав» країну в Парижі, дає Зеленському більше можливостей для маневру. Якщо все піде за планом, пише Маллі, то на наступному саміті, можливо, розглянуть амністію, подальше виведення військ і шляхи до реінтеграції окупованих районів.

«Багато чого може піти не так. Плани припинення вогню і розведення військ можуть зруйнуватися, а бойові дії можуть загостритися. Але навіть якщо все втримається, Зеленському потрібна Москва для компромісу заради миру. Проте до цих пір, хоча Москва і більш схильна до угоди із Зеленським , ніж з його попередником, її основні позиції залишаються незмінними: вона заперечує, що є стороною конфлікту, який сама ж ініціювала, в якому воює і фінансує бойовиків. Вона наполягає, що Київ повинен домовитися про самоврядування Донбасу з лідерами сепаратистів», - пояснив автор для західних читачів.

Маллі пише, що мир на Донбасі принесе «явні дивіденди для України і користь для Росії»: для останньої він може принести полегшення санкцій і зніме тягар фінансово-військової підтримки сепаратистів.

Від західних союзників Зеленському потрібна вся допомога, яку він тільки може отримати, нагадує Маллі, і застерігає: «Друзі і вороги більше не знають, на якій позиції стоять США. Так як Вашингтон багато обіцяє і мало робить, регіональні сили шукають рішення самостійно - і за допомогою насильства, і за допомогою дипломатії».

«Розстановка сил, на якій колись був заснований глобальний порядок - недосконалий, несправедливий і проблематичний, але робочий, - більше не діють. Вашингтон прагне зберегти своє лідерство, але не хоче нести його тягар», - зазначив автор.

Такі наслідки сучасних геополітичних тенденцій можуть бути смертельними для конфліктних регіонів, застерігає він. «Надмірна віра в допомогу ззовні може спотворити розрахунки місцевих гравців, підштовхнувши їх до безкомпромісних позицій і небезпек, від яких вони вважають себе захищеними», - резюмував Маллі.

Топ-10 конфліктів на 2020 рік, за його версією: війна на Донбасі, КНДР / США, Афганістан, Ємен, Венесуела, Ефіопія, Кашмір, Буркіна-Фасо, Лівія і конфлікт США, Ірану та Ізраїлю в Перській затоці.