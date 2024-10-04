Проблему забруднення водойм вирішено? Вчені знайшли бактерію, яка руйнує пластик

Зазначається, що це відкриття може призвести до появи нових способів очищення водойм від пластикових відходів на основі бактерій

Учені виявили приховану силу бактерії Comamonas testosteri, яка є в міських водоймах: вона харчується пластиковими відходами

Дослідники з Північно-Західного університету США знайшли рішення, яке може допомогти в боротьбі зі зростаючою проблемою забруднення пластиком навколишнього середовища. Про це повідомляє портал Interesting Engineering та журнал Environmental Science & Technology.

Науковці ідентифікували бактерію стічних вод, здатну руйнувати пластик ПЕТ (поліетилентерефталат), який є особливо проблематичним через свою міцність і стійкість до деградації.

«Ми вперше систематично показали, що бактерія стічних вод може взяти вихідний пластиковий матеріал, зіпсувати його, фрагментувати, розщепити і використати як джерело вуглецю. Дивно, що ця бактерія може виконувати весь цей процес, і ми визначили ключовий фермент, який відповідає за руйнування пластикових матеріалів. Це можна оптимізувати і використовувати, щоб допомогти позбутися пластику в навколишньому середовищі», – заявила Людмила Арістілде, яка керувала дослідженням.

Учені повідомили, що вони виявили приховану силу бактерії Comamonas testosteri, яка є в міських водоймах і стічних водах: вона харчується пластиковими відходами. Спочатку вона пережовує пластик на дрібні шматочки, після чого пускає в хід фермент, який ще більше розкладає пластик, даючи змогу бактеріям поглинати атоми вуглецю як їжу.

Дослідники це дізналися завдяки комбінації теоретичних та експериментальних методів. Потім вони ретельно вивчили зміни на поверхні пластику, а воду проаналізували на предмет наявності ознак деградації пластику, а також присутності нанопластику.

«У присутності бактерії мікропластик розпадався на крихітні наночастинки пластику. Ми виявили, що бактерія зі стічних вод має вроджену здатність розкладати пластик аж до мономерів, невеликих будівельних блоків, які з'єднуються разом, утворюючи полімери. Ці невеликі одиниці є біодоступним джерелом вуглецю, який бактерії можуть використовувати для росту», – пояснила Арістілде.

Зазначається, що це відкриття може призвести до появи нових способів очищення водойм від пластикових відходів на основі бактерій.

Нагадаємо, зразки мозку, зібрані під час аутопсії на початку 2024 року, містили більше дрібних часток пластику, ніж зразки, зібрані вісім років тому, йдеться в дослідженні, опублікованому в травні.

За словами експертів, зростання рівня мікропластику в організмі людини відбувається через дієту, а також через вдихання часток пластику з повітря. Поліетилен, який часто використовується у виробництві пластикових пакетів та пляшок, був основним типом пластику, виявленим у тканинах мозку, печінки та нирок.

Також вчені з Інституту Вейцмана отримали новий композитний матеріал, який складається із похідної целюлози та амінокислоти. Новий матеріал не тільки міцний, а їстівний та розкладається бактеріями.