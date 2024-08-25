Їжа без сільського господарства: фінський стартап обіцяє здивувати своїм продуктом

Білку під назвою солеїн ще необхідно отримати дозвіл на продаж у Європі

Solar Foods – один із провідних фінських стартапів, за розвитком якого стежать у Фінляндії та за її межами, зокрема у адміністрації США

Фінська компанія Solar Foods, що спеціалізується на виробництві продуктів харчування, планує збудувати велетенський завод, здатний щороку виготовляти до 4 тис. тонн екологічно чистого харчового білка, пише видання Yle. Вартість такого комбінату може становити понад 400 млн євро.

Yle уточнює, що компанія виробляє харчовий білок із екологічно чистої електрики та вуглекислого газу. Метод виробництва був розроблений у співпраці Технологічного університету Лаппеенранта та Центру технологічних досліджень VTT.

За словами виконавчого директора компанії Пасі Вайнікка, Solar Foods дозволить унезалежнити виробництво харчів від традиційного сільського господарства та викопного палива.

Як зазначає Вайнікка, протеїн під назвою солеїн можна використовувати як замінник молочних продуктів, наприклад, у морозиві, йогуртах та сирі, а також при виробництві замінників м'яса. Він може замінити яйця у хлібобулочних виробах та макаронах, а також додати амінокислоти, вітамін B12 та залізо у сухі сніданки.

Цього року Solar Foods відкрила промислове виробництво у місті Вантаа, що неподалік столиці країни Гельсінки. Тут можна виготовляти понад 160 тонн щтучного білка на рік. Завод обійшовся компанії у понад 40 мільйонів євро.

Завод Solar Foods в Вантаа Janne Lindroos / Yle

Solar Foods вже продає свою продукціюу Сингапурі. Цього року дозвіл на продаж нових продуктів харчування також має бути отриманий від США. Наступними на черзі є Фінляндія та ЄС, і це, можливо, станеться у 2026 році.

До слова, інфляція у ЄС прискорилася. Згідно з уточненими даними Євростату, річна інфляція в єврозоні у липні зросла на 0,1 процентного пункту до 2,6% порівняно з червнем, а загалом щодо Європейського союзу (ЄС) – на 0,2 процентного пункту до 2,8%.