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Стало відомо, скільки вчених убила Росія від початку повномасштабного вторгнення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки вчених убила Росія від початку повномасштабного вторгнення
У рамках конференції BioGeNext, яка триває зараз у Києві і співорганізатором якої є ІМБГ, предствалено стенд, присвячений загиблим вченим
фото: Інститут молекулярної біології і генетики

Науковці згадали своїх колег, яких забрала війна

Із лютого 2022 по вересень 2024 року країна-агресорка Росія вбила 147 українських вчених. Ідеться і про тих науковців та аспірантів, які пішли на фронт, і про тих, хто загинув на тимчасово окупованих територіях та від російських обстрілів у тилових містах України. Про це повідомив Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАНУ на своїй сторінці у фейсбуці.

«Серед українців, які віддали життя в боях за Батьківщину, – двоє наших колег з Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ», – написали співробітники установи.

Вони розповіли, що 1 березня 2022 року під Києвом загинув головний інженер ІМБГ Максим Павленко, який вступив до підрозділу тероборони. А 21 липня 2022 року на Донбасі загинув молодий вчений, провідний інженер відділу біомедичної хімії Василь Вдовін, який воював у складі 72-ої окремої механізованої бригади.

«Біжана Шаропова, біофізика та популяризатора науки, вченого Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ, який воював у лавах добробатів ще в 2014-2015 рр., і знов пішов на фронт у 2022-му, посмертно нагороджено званням Героя України. Біжан, який загинув у боях на Харківщині, з квітня 2022 року вважався зниклим безвісти, рідні та колеги до останнього сподівалися на диво, але у січні 2023 року завдяки низці експертиз було підтверджено загибель воїна», – зазначили науковці.

Також 8 березня 2022 року загинула кандидатка технічних наук Юлія Ващенко. Окупанти розстріляли її з чоловіком в автомобілі неподалік Броварів.

У Маріуполі в березні 2022 року померла на місці від осколкових поранень Наталія Лоскутова, доцентка кафедри німецької та французької філології в Маріупольському державному університеті. Лоскутова, кандидатка філологічних наук, яка досліджувала українську і французьку термінологію, загинула, коли стояла в черзі за продуктами.

Під час ракетної атаки на столицю на початку 2024 року загинула докторка біологічних наук, донедавна – професорка кафедри екології в Києво-Могилянській академії Людмила Шевцова.

«Це лише кілька імен у довгому списку людей науки, яких за два з половиною роки убила Російська Федерація», – наголосили вчені.

Нагадаємо, що на початку серпня Вадим Філашкін, очільник Донецької ОВА, заявив, що з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині, без урахування Маріуполя і Волновахи, загинуло 2122 осіб, поранення отримали 5572 мешканці області. 

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Теги: смерть війна Україна росія вчені

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