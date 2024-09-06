Вчені створили сонячні панелі на основі натурального волокна

Міжнародна дослідницька група розробила сонячну панель, яка використовує нижню частину з натуральної цеолітно-поліефірної смоли як альтернативу звичайним нижнім прокладкам із поліетилентерефталату (PET). Про це пише PV Magazine.

Запропоноване нововведення, за словами його творців, покликане зменшити вплив ПЕТ-листів на навколишнє середовище та покращити теплові та механічні властивості сонячного модуля. Задня частина з натурального волокна була виготовлена ​​за допомогою вакуумного перенесення смолою (VARTM), що, за словами вчених, забезпечує оптимальне керування теплом та ізоляцію.

Дослідницька група пояснила, що використання натурального волокна, покритого цеоліт-поліефірною смолою, є ключовим для підвищення продуктивності та зменшення накопичення тепла в панелях.

«Використання цеолітно-поліефірних композитів з натуральними волокнами забезпечує відмінну структурну цілісність, однорідність і надійність», – підкреслили вчені. «Хоча початкова вартість може бути вищою, довгострокові переваги включають менші витрати на обслуговування та кращу продуктивність, особливо в суворих умовах».

Дослідники розпочали процес із нанесення воску на поверхню виробничого столу, позначення розмірів, розміщення спіральних труб і закріплення герметичної стрічки. Потім вони використали плівку, щоб зробити «гладку» обробку тильного аркуша та поклали на плівку інші волокнисті килимки. Потім зверху помістили ще один шар, що складався з шкіряного шару та зеленої сітки, після чого з’єднали вакуумну трубу зі спіральною трубою за допомогою Т-подібного з’єднувача.

Згідно з даними дослідницької групи, версія з покриттям продемонструвала збільшення напруги на 8% і збільшення потоку струму на 6% порівняно зі звичайними панелями, тоді як панелі з чистого сизалю показали на 4% вищу напругу та на 3% вищу силу струму.

Вчені також виявили, що виробництво сизалевих волокон викидає приблизно на 60% менше CO2 і потребує на 50% менше енергії, ніж виробництво ПЕТ-листів. «Сонячні батареї з листами сизалевого волокна демонструють достатню міцність на розрив і ударостійкість і знижують робочу температуру на 2-3 C, забезпечуючи стабільну роботу та мінімізуючи втрати тепла», – додали вони.

Заглядаючи вперед, група заявила, що тильні листи на основі сизалевих волокон можна «ефективно» використовувати у виробництві сонячних панелей для підвищення продуктивності та стійкості. «Впровадження натуральних армованих волокнами цеоліт-поліефірних композитів у сонячних панелях не тільки вирішує проблеми навколишнього середовища, але й відкриває шлях для розробки високоефективних, довговічних і стійких рішень для сонячної енергії», – резюмували в ньому.