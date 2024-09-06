Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Вчені створили сонячні панелі на основі натурального волокна

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вчені створили сонячні панелі на основі натурального волокна
Сонячна панель із покриттям із чистого сизалю після гарячого стиснення
фото: SRM Institute of Science and Technology

Міжнародна дослідницька група розробила сонячну панель, яка використовує нижню частину з натуральної цеолітно-поліефірної смоли як альтернативу звичайним нижнім прокладкам із поліетилентерефталату (PET). Про це пише PV Magazine.

Запропоноване нововведення, за словами його творців, покликане зменшити вплив ПЕТ-листів на навколишнє середовище та покращити теплові та механічні властивості сонячного модуля. Задня частина з натурального волокна була виготовлена ​​за допомогою вакуумного перенесення смолою (VARTM), що, за словами вчених, забезпечує оптимальне керування теплом та ізоляцію.

Дослідницька група пояснила, що використання натурального волокна, покритого цеоліт-поліефірною смолою, є ключовим для підвищення продуктивності та зменшення накопичення тепла в панелях.

«Використання цеолітно-поліефірних композитів з натуральними волокнами забезпечує відмінну структурну цілісність, однорідність і надійність», – підкреслили вчені. «Хоча початкова вартість може бути вищою, довгострокові переваги включають менші витрати на обслуговування та кращу продуктивність, особливо в суворих умовах».

Вчені створили сонячні панелі на основі натурального волокна фото 1

Дослідники розпочали процес із нанесення воску на поверхню виробничого столу, позначення розмірів, розміщення спіральних труб і закріплення герметичної стрічки. Потім вони використали плівку, щоб зробити «гладку» обробку тильного аркуша та поклали на плівку інші волокнисті килимки. Потім зверху помістили ще один шар, що складався з шкіряного шару та зеленої сітки, після чого з’єднали вакуумну трубу зі спіральною трубою за допомогою Т-подібного з’єднувача.

Згідно з даними дослідницької групи, версія з покриттям продемонструвала збільшення напруги на 8% і збільшення потоку струму на 6% порівняно зі звичайними панелями, тоді як панелі з чистого сизалю показали на 4% вищу напругу та на 3% вищу силу струму.

Вчені також виявили, що виробництво сизалевих волокон викидає приблизно на 60% менше CO2 і потребує на 50% менше енергії, ніж виробництво ПЕТ-листів. «Сонячні батареї з листами сизалевого волокна демонструють достатню міцність на розрив і ударостійкість і знижують робочу температуру на 2-3 C, забезпечуючи стабільну роботу та мінімізуючи втрати тепла», – додали вони.

Заглядаючи вперед, група заявила, що тильні листи на основі сизалевих волокон можна «ефективно» використовувати у виробництві сонячних панелей для підвищення продуктивності та стійкості. «Впровадження натуральних армованих волокнами цеоліт-поліефірних композитів у сонячних панелях не тільки вирішує проблеми навколишнього середовища, але й відкриває шлях для розробки високоефективних, довговічних і стійких рішень для сонячної енергії», – резюмували в ньому.

Читайте також:

Теги: вчені альтернативна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще кілька років тому уряди європейських країн вагалися з визначенням термінів припинення використання твердого викопного палива
Данія припиняє використовувати вугілля. Пріоритет на альтернативну енергетику
4 вересня, 19:27
Китай розглядає нові варіанти застосування ядерної зброї
Китайці знайшли новий варіант застосування ядерної зброї у космосі
29 серпня, 12:04
Новий нейрочіп забезпечує точність 91%
Новий швейцарський мозковий чіп перевершив Neuralink Ілона Маска
29 серпня, 04:30
Люди, які випивали чашку кави з кофеїном перед тим, як піти в магазин, витрачали приблизно на 50% більше грошей
Вживання кави перед шопінгом може призвести до імпульсивних покупок – вчені
28 серпня, 17:32
Швейцарські стипендії призначені для молодих дослідників з-за кордону
Українці можуть отримати стипендії від Швейцарії: що слід зробити
24 серпня, 07:30
Температура поверхні світового океану в липні 2024-го була другою найтеплішою за всю історію спостережень Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США
Учені назвали липень 2024-го найспекотнішим за останні 175 років
17 серпня, 08:22
Китай робить ставку на нову антидронову зброю
Китай активізував роботу з виробництва найнеобхіднішого виду зброї
13 серпня, 07:38
У пустелі у Болівії містяться найбільші запаси літію
Найбільша соляна пустеля світу приховує «скарб» вартістю мільярди доларів
11 серпня, 06:00
Дослідження виявило, що рівень захворюваності на рак серед чоловіків і жінок, народжених у 1990 році, у два-три рази вищий, ніж серед тих, хто народився у 1955 році
Чому так багато молоді стало хворіти на рак. Науковці пояснили цей феномен
9 серпня, 17:07

Новини

Вчені створили сонячні панелі на основі натурального волокна
Вчені створили сонячні панелі на основі натурального волокна
Данія припиняє використовувати вугілля. Пріоритет на альтернативну енергетику
Данія припиняє використовувати вугілля. Пріоритет на альтернативну енергетику
Інвестори у зелену енергетику України не отримали майже 40% зароблених грошей
Інвестори у зелену енергетику України не отримали майже 40% зароблених грошей
Без ринкових цін на енергоносії інвестори не будуватимуть нові енергооб’єкти – Тинний
Без ринкових цін на енергоносії інвестори не будуватимуть нові енергооб’єкти – Тинний
Глава українського підрозділіу міжнародної компанії пояснив, як найшвидше Україні рятуватися від відключень світла
Глава українського підрозділіу міжнародної компанії пояснив, як найшвидше Україні рятуватися від відключень світла
У Швеції буде побудований один із найбільших у Європі промислових кластерів зеленого водню
У Швеції буде побудований один із найбільших у Європі промислових кластерів зеленого водню

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
11K
Дівчина Кулеби відреагувала на його звільнення
11K
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
7593
«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua