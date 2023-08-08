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Китайські вчені навчились переробляти пластик за допомогою морської води

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китайські вчені навчились переробляти пластик за допомогою морської води
Науковці зробили прорив у переробці пластику
фото з відкритих джерел

У природі пластик розкладається століттями, а за допомогою новації від китайських дослідників на це треба декілька днів

Китайські дослідники зробили прорив у переробці пластикових відходів, використовуючи морську воду та сонячне світло. Новий процес є максимально недорогим та екологічним.

Команда дослідників зі Східно-китайського педагогічного університету провела успішні експерименти щодо руйнування пластмас, використовуючи сонячне світло та каталізатор ураніл. Різновид нерадіоактивного урану удосталь міститься в морській воді. Про це пише China Daily.

Команда університету з Шанхаю заявила, що їхній процес може досягти «замкнутого циклу» переробки пластикових відходів і це вже викликає величезний інтерес світової спільноти. Метод, відкритий дослідницькою групою під керівництвом професора Школи хімії та молекулярної інженерії ECNU Цзяна Сюефена, використовує сонячне світло для руйнування пластику при кімнатній температурі та тиску навколишнього середовища.

Цзян сказав, що експерименти, проведені його командою, показали, що використання катіону уранілу та сонячного світла як джерела енергії може ефективно розщепити звичайні пластикові відходи.

«У природі пластмаси розкладаються десятки років і навіть сторіччя. За допомогою нашого методу ми можемо руйнувати пластикові відходи за один-два дні, отримуючи цінну хімічну сировину. Наприклад, бензойну та терефталеву кислоту», – розповів керівник наукової групи Цзян Сюефен.

Дослідники зазначають, що нова технологія дозволяє переробляти практично будь-які пластикові відходи. Процесу не заважає рідина, що залишилася у пляшках, етикетки, фарби та клей. «Вважаю, що ми станемо свідками промислового застосування нашого методу протягом одного-двох років», – вважає Цзян Сюефен.

«Увесь процес є не тільки екологічно чистим, але й енергозберігаючим та високоефективним», – додав він. Дослідницька група успішно перетворила дев’ять поширених типів пластику на сировину, яку можна використовувати для виробництва вдосконаленого та нового пластику. Її також можна використовувати в інших цілях, наприклад, у фармацевтиці, ароматизаторах і виробництві матеріалів.

Нагадаємо, науковці Шеньчженського університету розробили спеціальні світловідбивні плівки, здатні охолодити будівлі у спеку.

Нові плівки, які не поглинають світло, можна використовувати на зовнішніх поверхнях будівель, транспортних засобів та обладнання, щоб зменшити кількість енергії, необхідної для охолодження.

Як зазначається, плівки мають різний колір і за рахунок цього можуть відбивати певну кількість світла. Зараз вони створюються з тонких, з’єднаних докупи шарів срібла, але в майбутньому планується створення альтернативи з алюмінію. Це зробить винахід менш дорогим і дозволить масштабне виробництво.

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Теги: пластик вчені

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