Світовий океан стрімко закислюється: вчені б'ють на сполох

Дослідження показали, що закислення океану через поглинання атмосферного CO2 близьке до критичного порогу

Закислення океану наблизилось до критичного порогу. Це створює загрозу для морських екосистем і глобальної життєздатності. Про це йдеться у звіті вчених про стан світових систем життєзабезпечення, пише The Guardian.

Звіт Потсдамського інституту досліджень впливу клімату (PIK) ґрунтується на багаторічних роботах учених, які показують, що є дев'ять систем і процесів – так званих планетарних меж, які сприяють стабільності функцій життєзабезпечення планети. До теперішнього часу було перевищено пороги шести меж. Нині ж промислова цивілізація наблизила світовий океан до порушення сьомої планетарної межі.

«Закислення океану наближається до критичного порогу, особливо у високоширотних регіонах, йдеться в останньому звіті про межі планет. Дедалі більший вплив підкислення створює все більшу загрозу для морських екосистем», – йдеться у статті.

Закислення океану – це явище підвищення кислотності (зниження pH) в океанічній воді через поглинання атмосферного CO2. Цей процес веде до руйнування харчового ланцюга і знижує ефективність океану як життєво важливого поглинача вуглецю.

Левке Цезар, кліматичний фізик із PIK і співавтор звіту, сказав, що є дві причини, через які рівні закислення океану викликають занепокоєння. «Одна з них полягає в тому, що індикатор закислення океану... наближається до порогу порушення безпечної межі», – попередив науковець.

По-друге, за словами Цезаря, навіть поточні умови можуть бути проблематичними для різних морських організмів, що вказує на необхідність переоцінити те, які рівні насправді можна назвати безпечними. Він додав, що підкислення океану погіршується в усьому світі, причому наслідки найбільш виражені в Південному та Північному Льодовитому океанах .

Як пояснює науковець, це означає, що будь-яке людське порушення довкілля не можна розглядати як окремі проблеми, тому що такий підхід ігнорує те, що компоненти системи Землі взаємодіють, утворюючи велику мережу, де зміни в одній сфері впливають на інші.

До слова, через глобальне потепління у європейських морях може стартувати новий бізнес. Невдовзі в європейських морях можуть уперше почати вирощувати перли, оскільки італійські фермери, які займаються вирощуванням устриць, прагнуть використати несподівану можливість, надану швидким потеплінням Середземного моря.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що озера по всьому світу зіткнуться з різким зростанням температур до 2100 року через антропогенну зміну клімату. Це потепління буде безпрецедентним і торкнеться як поверхневих, так і глибинних шарів озер, що поставить під загрозу існування багатьох видів.