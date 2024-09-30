Вчені розкрили прогнозовану дату кінця світу, яку передрік Ньютон

Ісаак Ньютон був не лише вченим, але і глибоко релігійною людиною

Ісак Ньютон, відомий своєю величезною роллю у розвитку науки, також мав зацікавлення в теології та пророцтвах. Його роботи в цьому напрямку не так добре відомі, проте виявлені письмові матеріали свідчать про те, що він прогнозував кінець світу на 2060 рік. Висновки науковців у цьому питанні опублікувало видання Daily Star.

Пророцтво про кінець світу



Ньютон вважав, що Біблія містить пророцтва про майбутнє людства, особливо в книзі Данила. У 1704 році, пишучи праці на цю тему, він висловив думку, що «руйнування грішних націй, кінець сліз і всіх турбот» відбудеться в 2060 році. Цей рік був обраний на основі його тлумачення тексту з книги Данила, який він інтерпретував як вказівку на період в 1260 років, що починається з 800 року нашої ери, коли почалася епоха папської влади​.

Методологія Ньютона



«Для Ньютона ключовими моментами в його розрахунках були символічні дані і дати із Біблії. Він вважав, що термін «час, два рази і півтора» вказує на 1260 днів, які він інтерпретував як 1260 років. Відзначивши, що початок відліку слід вести з 800 року, він вирахував, що 2060 рік стане роком, коли закінчиться «корупція» церкви та розпочнеться нова ера миру​», – заявляють історики на експерти.

Віра в новий початок



Науковці зазначають, що на відміну від багатьох сучасників, які могли б бачити у пророцтві лише кінець світу, Ньютон у своїх роздумах підкреслював, що 2060 рік може бути не просто кінцем, а також початком нового етапу в історії людства. Він вірив, що після падіння корупції церкви Христос повернеться і встановить тисячолітнє царство на Землі, що принесе добробут і мир, згідно з біблійними пророцтвами​.

Незважаючи на його пророчі розрахунки, Ньютон також зазначав, що ніхто не може знати точну дату кінця світу, і підкреслював важливість обережного підходу до таких питань. Він висловлював занепокоєння, що неточні прогнози можуть дискредитувати Біблію та релігію в цілому​. Пророцтво Ньютона про кінець світу в 2060 році викликає інтерес не тільки через його наукову репутацію, але й через спробу поєднати науку і релігію в своїх роздумах.

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