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Вчені розкрили прогнозовану дату кінця світу, яку передрік Ньютон

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вчені розкрили прогнозовану дату кінця світу, яку передрік Ньютон
Ньютон передбачив дату кінця світу
фото з відкритих джерел

Ісаак Ньютон був не лише вченим, але і глибоко релігійною людиною

Ісак Ньютон, відомий своєю величезною роллю у розвитку науки, також мав зацікавлення в теології та пророцтвах. Його роботи в цьому напрямку не так добре відомі, проте виявлені письмові матеріали свідчать про те, що він прогнозував кінець світу на 2060 рік. Висновки науковців у цьому питанні опублікувало видання Daily Star.

Пророцтво про кінець світу


Ньютон вважав, що Біблія містить пророцтва про майбутнє людства, особливо в книзі Данила. У 1704 році, пишучи праці на цю тему, він висловив думку, що «руйнування грішних націй, кінець сліз і всіх турбот» відбудеться в 2060 році. Цей рік був обраний на основі його тлумачення тексту з книги Данила, який він інтерпретував як вказівку на період в 1260 років, що починається з 800 року нашої ери, коли почалася епоха папської влади​.

Методологія Ньютона


«Для Ньютона ключовими моментами в його розрахунках були символічні дані і дати із Біблії. Він вважав, що термін «час, два рази і півтора» вказує на 1260 днів, які він інтерпретував як 1260 років. Відзначивши, що початок відліку слід вести з 800 року, він вирахував, що 2060 рік стане роком, коли закінчиться «корупція» церкви та розпочнеться нова ера миру​», – заявляють історики на експерти.

Віра в новий початок


Науковці зазначають, що на відміну від багатьох сучасників, які могли б бачити у пророцтві лише кінець світу, Ньютон у своїх роздумах підкреслював, що 2060 рік може бути не просто кінцем, а також початком нового етапу в історії людства. Він вірив, що після падіння корупції церкви Христос повернеться і встановить тисячолітнє царство на Землі, що принесе добробут і мир, згідно з біблійними пророцтвами​.

Незважаючи на його пророчі розрахунки, Ньютон також зазначав, що ніхто не може знати точну дату кінця світу, і підкреслював важливість обережного підходу до таких питань. Він висловлював занепокоєння, що неточні прогнози можуть дискредитувати Біблію та релігію в цілому​. Пророцтво Ньютона про кінець світу в 2060 році викликає інтерес не тільки через його наукову репутацію, але й через спробу поєднати науку і релігію в своїх роздумах.

Раніше на археологічній ділянці між Тель-Авівом та Єрусалимом в Ізраїлі знайдено фрагменти дивного черепа, який, на думку дослідників, може належати до раніше невідомої популяції Homo, що жила в регіоні між 140-120 тис років тому. 

Нагадаємо, через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.

До слова, на одному з пляжів Одеси переселенці знайшли рідкісний артефакт. Науковці припускають, що артефакт вимило з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля.

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Теги: книги вчені історія наука

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