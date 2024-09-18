З чого складається ґрунт зі зворотного боку Місяця: китайські вчені зробили відкриття

Зразки місячного ґрунту, доставлені апаратом Chang'e 6, в основному складаються з базальту, брекчії, цементиту та світлих гірських порід

Група вчених із КНР проаналізувала склад ґрунту, доставлений зі зворотного боку Місяця. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Зразки місячного ґрунту, доставлені Chang'e 6, в основному складаються з базальту, брекчії, цементиту, світлих гірських порід та склоподібного матеріалу. Фрагменти базальту становлять від 30 до 40% від загальної кількості зразків. Мінерали представлені переважно піроксеном, плагіоклазом та ільменітом, причому вміст олівіну вкрай мало. Крім того, зразки Chang'e 6 мають високий вміст оксиду алюмінію та оксиду кальцію, тоді як вміст оксиду заліза відносно низький.

Раніше на Землю були доставлені зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця. Вони перебували на борту китайського апарату Chang'e, який 25 червня успішно приземлився на посадковому майданчику Сицзиванці в автономному районі Внутрішня Монголія. Він зібрав різноманітні зразки ґрунту на різних ділянках у басейні Південний полюс – Ейткен.

На Землю вперше доставлені зразки ґрунту із зворотного боку Місяця вагою приблизно 2 кг. Імовірно, вік цих матеріалів становить 4 млрд. років.

Нагадаємо, що 2 червня Китай посадив космічний корабель без екіпажу на зворотному боці Місяця. Висадка підвищує статус космічної держави Китаю в глобальному пориві на Місяць, де країни, включаючи Сполучені Штати, сподіваються використовувати місячні мінерали для підтримки довгострокових місій астронавтів і баз на Місяці протягом наступного десятиліття.