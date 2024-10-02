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Вчені розвінчують міф про павукові яйця в бананах

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вчені розвінчують міф про павукові яйця в бананах
фото з відкритих джерел

Виявляється, що українці не знають про те, що по всьому світу люди панікують через можливість виявити гніздо павукових яєць на бананах

Нещодавно в інтернеті поширилася інформація про те, що в бананах можуть ховатися павукові яйця. Ця новина викликала хвилю паніки серед споживачів, проте вчені поспішають заспокоїти: цей страх абсолютно безпідставний. Про це пише IFLScience

Експерт з павукоподібних Род Кроуфорд з Музею Берка в Сіетлі, який багато років займається вивченням павуків та розвінчуванням міфів про них, стверджує, що павукові яйця ніяк не можуть потрапити всередину банана.

«Яйця павука просто не мають шансів потрапити до банана», – заявив Род.

Він вважає, що ця ідея є однією з новітніх міських легенд, яка виникла приблизно на початку 2000-х років.

Хоча випадки виявлення павуків на бананах під час транспортування дійсно трапляються, це рідкість. Найчастіше це бразильські блукаючі павуки, які, до речі, не такі небезпечні, як може здатися.

Чому виник міф про павукові яйця в бананах?

Паніка, ймовірно, пов'язана з тим, що деякі люди вважають, що павуки можуть відкладати яйця у квітки бананового дерева, які потім опиняються всередині плоду. Проте, як пояснює Кроуфорд, це неможливо, оскільки квітки бананів - це вузькі трубки, а плід виростає із зав'язі глибоко всередині.

Навіть якби яйця павуків якимось чином потрапили всередину банана, їх споживання не завдало б шкоди здоров'ю людини.

Нагадаємо, у 2024 році набудуть чинності нові правила в’їзду до країн Європейського Союзу.

Теги: правила вчені українці

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