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Ізраїльський стартап першим у світі запустив систему, яка добуває воду з повітря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ізраїльський стартап першим у світі запустив систему, яка добуває воду з повітря
Компанія H2OLL запустила свою першу повну систему виробництва води з повітря в Ізраїлі
фото із відкритих джерел

На даний момент нова ізраїльська технологія здатна виробляти близько 1000 літрів води на добу

Стартап H2OLL запустив комплексну систему виробництва якісної води з повітря, яка була встановлена ​​у пустелі Негеві в рамках проєкту Wadi Attir, основна мета якого – розвиток сталого землеробства. Система частково забезпечуватиме потреби бедуїнської громади (бедуїн – «мешканець пустелі (степу)», «кочівник». Цей термін застосовується до всіх жителів арабського світу, які ведуть кочовий спосіб життя, незалежно від їхньої національності чи релігійної приналежності, – «Главком»). Про це пише Calcalistech.

Система блокує хімічні та біологічні забруднювачі, що дозволяє цілий рік витягувати воду з повітря навіть у посушливих та пустельних районах. На даний момент технологія здатна виробляти близько 1000 літрів води на добу. Технологія відрізняється низьким споживанням енергії, що є важливим фактором для таких інновацій.

Стартап H2OLL розпочинався як проєкт двох професорів Техніону в місті Хайфі – Ерана Фрідлера та Давида Бродая. Пізніше до них приєднався доктор Халід Гомед.

Команда H2OLL також запустила краудфандингову кампанію (краудфандинг – вид залучення інвестицій для розвитку бізнесу. Він дозволяє збирати гроші від людей, зацікавлених у реалізації проєкту – «Главком») і вже зібрала понад чотири мільйони шекелів ($625 тис.). Проєкт шукає фінансування, щоб вийти на міжнародний ринок, забезпечити використання технології за допомогою сонячної енергії та розробити систему, яка вироблятиме близько 10 тис. літрів води на день.

До слова, людський мозок дедалі більше потерпає від мікропластику.Зразки мозку, зібрані під час аутопсії на початку 2024 року, містили більше дрібних часток пластику, ніж зразки, зібрані вісім років тому, йдеться в дослідженні, опублікованому в травні. 

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Теги: Ізраїль вода ринок технології фінансування наука повітря

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