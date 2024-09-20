В умовах постійних обстрілів Україну може врятувати зелена енергетика – вчені

Згідно з результатами їхніх досліджень центральні електростанції країни були сильно пошкоджені, і тепер енергетична система потребує реконструкції

Війна завдала значних збитків енергетичній системі України, підкреслюючи необхідність її відновлення. Науковці, серед яких Ірина Дороніна з Мюнхенського технічного університету, пропонують зробити ставку на відновлювані джерела енергії, такі як сонячні та вітрові електростанції.

Дослідження, опубліковане в журналі Joule, вказує на переваги розподіленої системи електропостачання, заснованої на відновлюваних джерелах.

Дослідники стверджують, що розподілена система електропостачання, заснована на поновлюваних джерелах енергії, таких як сонячні та вітрові станції, є найбільш стійкою і придатною для України. Ці станції можуть бути встановлені швидше й ефективніше, ніж традиційні. Команда створила докладні карти, які показують регіони з найбільшим потенціалом для використання сонячної та вітрової енергії. За їхніми оцінками, потужність таких станцій може досягти 219 гігават, що значно перевищує довоєнні показники.

Вчені також наголошують на важливості прозорості та боротьби з корупцією у процесі відбудови.