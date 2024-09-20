Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В умовах постійних обстрілів Україну може врятувати зелена енергетика – вчені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В умовах постійних обстрілів Україну може врятувати зелена енергетика – вчені
Вчені вважають, що зелена енергетика здатна допомогти українцям
фото з відкритих джерел

Згідно з результатами їхніх досліджень центральні електростанції країни були сильно пошкоджені, і тепер енергетична система потребує реконструкції

Війна завдала значних збитків енергетичній системі України, підкреслюючи необхідність її відновлення. Науковці, серед яких Ірина Дороніна з Мюнхенського технічного університету, пропонують зробити ставку на відновлювані джерела енергії, такі як сонячні та вітрові електростанції.

Дослідження, опубліковане в журналі Joule, вказує на переваги розподіленої системи електропостачання, заснованої на відновлюваних джерелах. 

Дослідники стверджують, що розподілена система електропостачання, заснована на поновлюваних джерелах енергії, таких як сонячні та вітрові станції, є найбільш стійкою і придатною для України. Ці станції можуть бути встановлені швидше й ефективніше, ніж традиційні. Команда створила докладні карти, які показують регіони з найбільшим потенціалом для використання сонячної та вітрової енергії. За їхніми оцінками, потужність таких станцій може досягти 219 гігават, що значно перевищує довоєнні показники.

Вчені також наголошують на важливості прозорості та боротьби з корупцією у процесі відбудови.

Читайте також:

Теги: енергетика вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
Відключення світла: «Укренерго» оновило графіки на 21 серпня
21 серпня, 15:27
Починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла
Відключення світла 23 серпня: «Укренерго» потішило українців
22 серпня, 18:01
Експорт електроенергії відбуватиметься виключно в період профіциту
Графіки відключень світла скасовуються? Україна відновлює експорт електроенергії
23 серпня, 16:39
Під час екстрених відключень світла планові графіки не діють
У Києві та низці областей скасовано екстрені відключення світла
28 серпня, 11:12
Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України
Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України
27 серпня, 14:58
Близько дев'ятої ранку на Рівненській атомній станції відключилися енергоблоки №1, 3 і 4
Під час масованої атаки РФ 26 серпня чотири енергоблоки АЕС відключилися від мережі
29 серпня, 12:46
Абсолютна більшість об'єктів великої генерації сучасної Росії є радянською спадщиною
Росія вичерпала резерви енергетики, які залишилися від Радянського Союзу
9 вересня, 15:55
Викопне паливо нагріває планету, і продовжує підвищувати глобальну температуру
Земля пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень – CNN
6 вересня, 13:56
У всіх регіонах України упродовж доби 20 вересня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 20 вересня
Вчора, 19:16

Наука та освіта

В умовах постійних обстрілів Україну може врятувати зелена енергетика – вчені
В умовах постійних обстрілів Україну може врятувати зелена енергетика – вчені
Стало відомо, скільки вчених убила Росія від початку повномасштабного вторгнення
Стало відомо, скільки вчених убила Росія від початку повномасштабного вторгнення
Львів посилює контроль у школах через повідомлення про теракти
Львів посилює контроль у школах через повідомлення про теракти
Що робити, якщо вдома знайшли кажана: поради
Що робити, якщо вдома знайшли кажана: поради
Скасування золотих медалей у школах: Лісовий висловив свою думку щодо ініціативи
Скасування золотих медалей у школах: Лісовий висловив свою думку щодо ініціативи
Міністр Лісовий підтримав скасування дрескоду в школах
Міністр Лісовий підтримав скасування дрескоду в школах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
9062
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
4880
Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: реакція Меджлісу

Новини

20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Вчора, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Вчора, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Вчора, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Вчора, 01:16

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua