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Пропалестинські активісти проникли на найбільшу базу Британії та пошкодили військові літаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Пропалестинські активісти проникли на найбільшу базу Британії та пошкодили військові літаки
Зловмисники розпилили червону фарбу на турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager та пошкодили їх ломами
скріншот з відео

Двоє активістів вдерлися на базу «Брайз Нортон» в Оксфордширі

Пропалестинська група активістів проникла на територію бази повітряних сил Великої Британії та пошкодила два військові літаки. Міністерстві оборони країни назвали це актом вандалізму.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Група Palestine Action повідомила, що двоє її активістів вдерлися на базу «Брайз Нортон» в Оксфордширі. «З цієї бази щодня відправляються рейси на авіабазу ВПС Великої Британії Акротірі на Кіпрі. З Кіпру британські літаки збирають розвіддані, заправляють винищувачі та транспортують зброю для скоєння геноциду в Газі», – йдеться у дописі.

Активісти заявили, що «застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу на турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів». Також фарбу розпилили на злітно-посадковій смузі та залишили на місці інциденту палестинський прапор.

Міністерство оборони Великої Британії засудило цей інцидент. «Ми рішуче засуджуємо цей акт вандалізму щодо майна королівських військово-повітряних сил. Ми тісно співпрацюємо з поліцією, яка проводить розслідування», – зазначило відомство.

Нагадаємо, 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден втратила РФ в результаті спецоперації СБУ «Павутина» 1 червня.

Як повідомлялося, Китай після початку ізраїльської операції проти Ірану відправив у напрямку до цієї країни щонайменше три вантажні літаки. Перший борт вилетів 14 червня, інші – наступні два дні. Літаки прямували на захід уздовж північного Китаю, перетинали Казахстан, потім на південь до Узбекистану та Туркменістану, а потім зникали з радарів у міру наближення до Ірану. Кінцевою точкою маршруту щоразу було вказано Люксембург, але лайнери, мабуть, не наближалися до Європи.

До слова, після спецоперації «Павутина» основним місцем для дислокації практично всіх наявних у Росії бортів Ту-95МС, які були залучені до пусків Х-101, стала авіабаза «Українка», яка розташована за 5960 км від України. Загалом на авіабазі перебувало 37 бортів Ту-95МС, які з цих бортів робочі – невідомо.

Теги: Палестина Велика Британія активісти літак

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