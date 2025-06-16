Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Де РФ тримає літаки після «Павутини»: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Де РФ тримає літаки після «Павутини»: супутникові знімки
На авіабазі перебуває 37 бортів Ту-95МС
фото: супутниковий знімок

З’явились супутникові знімки аеродрому «Українка» 

Після спецоперації «Павутина» основним місцем для дислокації практично всіх наявних у Росії бортів Ту-95МС, які були залучені до пусків Х-101, стала авіабаза «Українка», яка знаходиться за 5960 км від України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Tracking.

Зазначається, що загалом на авіабазі перебуває 37 бортів Ту-95МС, які з цих бортів робочі – невідомо.

«Для пусків ракет, борти тепер здійснюють переліт на авіабази поблизу України, потім виліт на пуски крилатих ракет, а згодом повертаються назад на схід», – йдеться в повідомленні.

Крім «Українки», РФ триває літаки на авіабазі «Анадирь» за 6760 км від України та «Єлізово» – 7250 км від України.

Де РФ тримає літаки після «Павутини»: супутникові знімки фото 1

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

Теги: росія літак винищувач аеродром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпредставник Держдепу заявив, що Путіну не потрібен привід для обстрілів України
Наслідки операції «Павутина». Волкер пояснив Трампу, чому той все оцінив неправильно
12 червня, 17:58
Дрони, які використали для спецоперації «Павутина»
В операції «Павутина» СБУ застосовувала спеціальні дрони власної розробки: деталі
11 червня, 12:37
«Працюємо, щоб здивувати новими сюрпризами». СБУ показала відео про операцію «Павутина»
«Працюємо, щоб здивувати новими сюрпризами». СБУ показала відео про операцію «Павутина»
11 червня, 09:53
Згідно з оцінкою Німеччини, під час спецоперації «Павутина» було пошкоджено більше десятка літаків
Німецький генерал назвав непрямі наслідки операції «Павутина»
7 червня, 18:48
Внаслідок операції «Павутина» росіяни втратили 34% стратегічної авіації
Спецоперація «Павутина»: СБУ оприлюднила відео, яке показує повний шлях FPV-дрона
7 червня, 16:37
Дипломати нагадали, що Україна ще три місяці тому погодилася на повне і безумовне припинення вогню, водночас Росія «продовжує агресію та терор»
«Треба припинити скиглити». МЗС відповіло на скарги Путіна щодо операції «Павутина»
5 червня, 19:33
Трамп також був вражений тим, що зробили українці, пише Axios
Журналісти дізналися, якою була справжня реакція Трампа на операцію «Павутина»
5 червня, 15:30
Загальний дискурс Кремля не змінився
Геополітичні наслідки «Павутини»: щось пішло капітально не так, але Трамп це не зрозумів
5 червня, 11:42
У результаті операції було уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ
Спецоперації «Павутина». Росія заявила, що відновить уражені літаки
5 червня, 10:11

Соціум

В Угорщині арештовано чоловіка, який погрожував відрубати голову Орбану
В Угорщині арештовано чоловіка, який погрожував відрубати голову Орбану
Ізраїль вдарив по будівлі іранського державного телебачення під час прямого ефіру
Ізраїль вдарив по будівлі іранського державного телебачення під час прямого ефіру
Де РФ тримає літаки після «Павутини»: супутникові знімки
Де РФ тримає літаки після «Павутини»: супутникові знімки
Готелі Туреччини вигадали новий «головний біль» для туристів і туроператорів
Готелі Туреччини вигадали новий «головний біль» для туристів і туроператорів
Країни Балтії готують свої лікарні до війни з РФ – Politico
Країни Балтії готують свої лікарні до війни з РФ – Politico
США скасували зустріч з Росією щодо нормалізації роботи посольств
США скасували зустріч з Росією щодо нормалізації роботи посольств

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
87K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
50K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
38K
Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ
27K
Прогноз магнітних бур на 16-18 червня: якою буде сонячна активність

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua