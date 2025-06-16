Де РФ тримає літаки після «Павутини»: супутникові знімки

З’явились супутникові знімки аеродрому «Українка»

Після спецоперації «Павутина» основним місцем для дислокації практично всіх наявних у Росії бортів Ту-95МС, які були залучені до пусків Х-101, стала авіабаза «Українка», яка знаходиться за 5960 км від України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Tracking.

Зазначається, що загалом на авіабазі перебуває 37 бортів Ту-95МС, які з цих бортів робочі – невідомо.

«Для пусків ракет, борти тепер здійснюють переліт на авіабази поблизу України, потім виліт на пуски крилатих ракет, а згодом повертаються назад на схід», – йдеться в повідомленні.

Крім «Українки», РФ триває літаки на авіабазі «Анадирь» за 6760 км від України та «Єлізово» – 7250 км від України.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.