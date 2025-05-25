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Нідерланди передадуть Україні F-16: деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Нідерланди передадуть Україні F-16: деталі
F-16AM/BM 331-ї ескадрильї 132-го авіаційного крила Королівських повітряних сил Норвегії
фото з відкритих джерел

Останній нідерландський F-16 офіційно доставлять до України наступного тижня

Нідерланди 26 травня відправлять до України винищувач F-16. Це останній із тих, які виділяла країна. Як інформує «Главом», про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс в етері мовника WNL.

«Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні», – сказав він.

Брекельманс наголосив, російський диктатор Володимир Путін показує, що не має наміру серйозно обговорювати припинення вогню. Тому важливо продовжувати посилювати тиск на Москву та водночас надавати Україні якомога більшу підтримку.

За словами міністра, останній нідерландський F-16 офіційно доставлять до України наступного тижня. «Ми також навчаємо пілотів і техніків та ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, що відповідають силам країн-членів НАТО», –  додав Брекельманс.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.

Раніше Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами.

Як відомо, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

До слова, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.

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Теги: літак Норвегія Україна винищувач F-16

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