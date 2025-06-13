Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Літак AirIndia здійснив екстрену посадку через загрозу вибуху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Літак AirIndia здійснив екстрену посадку через загрозу вибуху
Літак Air India здійснив екстрену посадку в Таїланді
фото із відкритих джерел

Рейс авіакомпанії Air India, що прямував з тайського острова Пхукет до Делі, запросив екстрену посадку після того, як надійшла погроза про бомбу 

Рейс Air India з тайського острова Пхукет до Делі запросив екстрену посадку після того, як на борту надійшла загроза закладеної бомби. Стверджується, що повідомлення про бомбу було написано у туалеті літака. Наразі авіакомпанія вивчає записи відеоспостереження, зазначили в туристичній поліції Таїланду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Як передає Reuters, про це повідомило джерело з представництва аеропорту Пхукет. У заяві йдеться про те, що на борту літака було 156 пасажирів. «Рейс AI 379 приземлився, і співробітники аеропорту приступають до реалізації плану дій у надзвичайних ситуаціях», – повідомило джерело.

Літак вилетів з аеропорту Пхукета до столиці Індії о 9:30 ранку п'ятницю, але зробив широке коло навколо Андаманського моря та дійсно приземлився на тайському острові, свідчать Flightradar24.

«Поліція допитала підозрюваних, але не змогла чітко сказати, хто написав записку», – сказав генеральний дирактор аеропорту Пхукета Мончай Таноде. Представник Air India Дебасіш Чоудхурі заявив, що спочатку було троє підозрюваних, і всіх виправдано.

Як пише Reuters, минулого року індійські авіакомпанії та аеропорти були завалені погрозами щодо фальшивих бомб, за перші 10 місяців було отримано близько 1000 фальшивих дзвінків та повідомлень, що майже в 10 разів більше, ніж у 2023 році.

Нагадаємо, напередодні літак авіакомпанії Air India розбився в районі Меганінагар, неподалік аеропорту Ахмадабада в штаті Гуджарат на заході Індії. Як пишуть ЗМІ, 242 особи, що перебували на борту літака Air India, який прямував до Лондона, загинули.

Серед пасажирів літака було 169 громадян Індії, 53 британці, семеро португальців та один канадець. Авіакатастрофа сталася поблизу Ахмедабада, міста з населенням понад 7 млн людей.

До слова, попри руйнівні наслідки авіакатастрофи літака Air India поблизу Ахмедабада, місцева поліція повідомила про дивовижний випадок порятунку однієї людини. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. 

Цікаво, що 10-хвилинне запізнення на рейс врятувало життя жінки Бхуми Чаухан. Вона не встигла на літак Air India AI-171, який розбився невдовзі після зльоту з Ахмедабада. Катастрофа стала однією з наймасштабніших в Індії за останні роки. 

Читайте також:

Теги: Індія літак Таїланд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейські санкції забороняють продаж літаків, запасних частин та обладнання російським авіакомпаніям
Польща конфіскувала шини для літаків Boeing, які прямували до Росії
19 травня, 14:57
Літак, який перебував за 3 км від місця посадки, не долетів через туманну погоду
У Каліфорнії літак впав на житловий район: є загиблі
23 травня, 11:12
Пакистан не отримуватиме воду з річок, контрольованих Індією
Чи відновить Індія постачання води до Пакистану: відповідь Нарендри Моді
23 травня, 09:51
За останні два тижні росіяни перегнали назад з аеродрому «Бєлая» на базу «Оленья» аж чотири десятки своїх ракетоносіїв
Росія масово перекинула бомбардувальники на аеродром «Оленья»: аналітики назвали мету
29 травня, 20:00
Літак упав на приватний житловий будинок і там почалася пожежа
У Німеччині літак упав на житловий будинок: є загиблі
31 травня, 18:53
Деталі операції та обставини збиття літака наразі не уточнюються
Росія втратила черговий винищувач на Курському напрямку
7 червня, 11:43
На Сумщині відбувся перший повітряний бій за участю українського F-16
Український винищувач F-16 збив ворожий Су-35 на Курському напрямку – Bild
8 червня, 20:46
Airbus A380 вважається найбільшим пасажирським літаком у світовій авіації
Один із найбільших пасажирських літаків здійснив екстрену посадку в Азербайджані
9 червня, 10:38
Капітан Суміт Сабхарвал та перший офіцер Клайв Кундер перебували в кабіні літака Boeing 787 Dreamliner
Літав впав через помилку пілотів? Чотири можливі причини катастрофи Boeing
Сьогодні, 11:43

Соціум

Авіакомпанії масово перенаправляють рейси після ударів Ізраїлю по Ірану
Авіакомпанії масово перенаправляють рейси після ударів Ізраїлю по Ірану
Удар Ізраїлю по Ірану: перші дані щодо жертв та постраждалих
Удар Ізраїлю по Ірану: перші дані щодо жертв та постраждалих
Літак AirIndia здійснив екстрену посадку через загрозу вибуху
Літак AirIndia здійснив екстрену посадку через загрозу вибуху
ЄС продовжив тимчасовий захист українців до 2027 року та готує план їх повернення
ЄС продовжив тимчасовий захист українців до 2027 року та готує план їх повернення
Унікальні кадри. Астрономи вперше зафіксували південний полюс Сонця
Унікальні кадри. Астрономи вперше зафіксували південний полюс Сонця
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
50K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
28K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
11K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
5800
Американський дипломат поставив під сумнів необхідність НАТО – допис згодом видалив

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua