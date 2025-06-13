Літак AirIndia здійснив екстрену посадку через загрозу вибуху

Рейс авіакомпанії Air India, що прямував з тайського острова Пхукет до Делі, запросив екстрену посадку після того, як надійшла погроза про бомбу

Рейс Air India з тайського острова Пхукет до Делі запросив екстрену посадку після того, як на борту надійшла загроза закладеної бомби. Стверджується, що повідомлення про бомбу було написано у туалеті літака. Наразі авіакомпанія вивчає записи відеоспостереження, зазначили в туристичній поліції Таїланду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Як передає Reuters, про це повідомило джерело з представництва аеропорту Пхукет. У заяві йдеться про те, що на борту літака було 156 пасажирів. «Рейс AI 379 приземлився, і співробітники аеропорту приступають до реалізації плану дій у надзвичайних ситуаціях», – повідомило джерело.

Літак вилетів з аеропорту Пхукета до столиці Індії о 9:30 ранку п'ятницю, але зробив широке коло навколо Андаманського моря та дійсно приземлився на тайському острові, свідчать Flightradar24.

«Поліція допитала підозрюваних, але не змогла чітко сказати, хто написав записку», – сказав генеральний дирактор аеропорту Пхукета Мончай Таноде. Представник Air India Дебасіш Чоудхурі заявив, що спочатку було троє підозрюваних, і всіх виправдано.

Як пише Reuters, минулого року індійські авіакомпанії та аеропорти були завалені погрозами щодо фальшивих бомб, за перші 10 місяців було отримано близько 1000 фальшивих дзвінків та повідомлень, що майже в 10 разів більше, ніж у 2023 році.

Нагадаємо, напередодні літак авіакомпанії Air India розбився в районі Меганінагар, неподалік аеропорту Ахмадабада в штаті Гуджарат на заході Індії. Як пишуть ЗМІ, 242 особи, що перебували на борту літака Air India, який прямував до Лондона, загинули.

Серед пасажирів літака було 169 громадян Індії, 53 британці, семеро португальців та один канадець. Авіакатастрофа сталася поблизу Ахмедабада, міста з населенням понад 7 млн людей.

До слова, попри руйнівні наслідки авіакатастрофи літака Air India поблизу Ахмедабада, місцева поліція повідомила про дивовижний випадок порятунку однієї людини. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Цікаво, що 10-хвилинне запізнення на рейс врятувало життя жінки Бхуми Чаухан. Вона не встигла на літак Air India AI-171, який розбився невдовзі після зльоту з Ахмедабада. Катастрофа стала однією з наймасштабніших в Індії за останні роки.