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Трамп і Рубіо ледве не впали із трапу літака

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп ледве втримався, піднімаючись на борт літака
скрін із відео з Youtube

 Трамп спіткнувся, піднімаючись на борт літака, а слідом за ним Рубіо припустився тієї ж помилки 

 

Президент США Дональд Трамп здійснив те, через що так довго потішався над своїм попередником Джо Байденом: спіткнувся, піднімаючись сходами на борт літака.  Як повідомляє «Главком», відео президентського конфузу опублікувала американська мережа кабельного та супутникового телебачення S-CPAN.

На записі Трамп незручно поставив ліву ногу і оступився так, що йому довелося спертися на сходинку лівою рукою.

Слідом за Трампом піднімався держсекретар США Марко Рубіо, який також спіткнувся на сходах. Щоправда, не на тій самій сходинці, що президент.

Нагадаємо, що Джо Байден, перебуваючи на посаді президента США, не раз ставав об'єктом глузувань через те, що спотикався, допускав безглузді застереження, губився у просторі та вітався з порожнечею.

Найвідомішим став інцидент, коли Байден тричі спіткнувся та впав на трапі під час підйому на борт №1, і це стало мемом. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск наразі підтримують нестійке перемир’я в публічному просторі після телефонної розмови між їхніми представниками.

Раніше ми писали, що після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом».

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Теги: США Дональд Трамп літак Марко Рубіо

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