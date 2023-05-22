Спецоперація у Бєлгородській області: США відреагували

Метью Міллер: «Україна сама вирішує, як вести бойові дії, але агресором у цій війні була Росія»

Сполучені Штати Америки не запевняють, що проте Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії та захищатись від агресора, але в той же час, атаки по території Росії не підтримує. Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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«Ми не дозволяємо і не заохочуємо атаки за межами України», – йдеться у заяві.

Міллер додав, що важливо нагадати, що цю війну розпочала саме Росія. «Україна сама вирішує, як вести бойові дії, але агресором у цій війні була Росія», – сказав представник Державного департаменту США.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії.

За даними DeepStateMAP, бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» продовжують операцію у Бєлгородській області. Вони, ймовірно, розташувалися на території майже 5 кв км. За даними карти, так звана «сіра зона» у Бєлгородській області зараз займає площу 4,93 кв км.