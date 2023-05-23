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Атака на Бєлгородщину застала зненацька пропагандистів – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Бєлгородщину застала зненацька пропагандистів – ISW
«Російський добровольчий корпус» влаштував справжній переполох у Бєлгороді
фото ілюстративне

У російському інформаційному просторі паніка та неузгодженість через рейди добровольців у Бєлгородській області

Підрозділи Російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» 22 травня здійснили рейди у Білгородській області. Російський інформаційний простір відреагував на це такою ж мірою паніки, фракційності та неузгодженості, якою він схильний демонструвати, коли відчуває значні інформаційні потрясіння. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Деякі блогери зациклилися на тому, що РДК і ЛСР складаються здебільшого з росіян, і назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши їх у співпраці з ГУР.

Кілька воєнних блогерів також припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, покликаною відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні потенційного українського контрнаступу.

Терорист, колишній російський офіцер і ультранаціоналіст Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.

А фінансист «Вагнера» Євгеній Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці та розкритикував міноборони Росії за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити Росію. Перша помічена лінія російських оборонних укріплень проходить, зокрема, за 2 км від Гори-Подолу, і припущення, що силам РДК вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість таких укріплень, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами.

«Якщо більшість блогерів відповіли відносно різним занепокоєнням, тривогою та гнівом, інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції, що в першу чергу свідчить про те, що атака застала зненацька російських коментаторів», – зазначають аналітики.

Як повідомлялося, що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

Теги: Бєлгород росія війна Ігор Гіркін ПВК Вагнера

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