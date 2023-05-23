«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)

У Бєлгороді – приліт до будівлі ФСБ. Про це повідомляє видання Sota.

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Зараз на місці працюють пожежні машини та швидка.

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Раніше повідомлялося, що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

Також вранці, 22 травня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл кількох сіл Грайворонського міського округу.

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