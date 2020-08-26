Білоруси шукають притулку у Литві



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Люди, які звернулися за притулком, заявили про острах розправи на батьківщині, - представник литовського Департаменту міграції

Про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі

В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі. Про це повідомила в середу керівник литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

«Наразі, після тих подій, після виборів, притулку в Литві попросили 11 громадян Білорусі», - сказала вона радіостанції LRT radijas.

За її словами, 10 людей звернулися з проханням про притулок на кордоні, а один – під час перебування на території Литви.

«З урахуванням того, що зараз відбувається в Білорусі, я б сказала, що це дуже небагато», - зазначила глава Департаменту міграції.

Вона наголосила, що люди, які звернулися за притулком, заявили про острах розправи на батьківщині.

«Дійсно, якщо репресії не припиняться, то прохань про притулок може бути ще більше», - вважає Гудзінскайте.

Прохання про притулок розглядається в Литві від декількох тижнів до півроку.

Зазначається, що до країни прибули ще 20 білорусів, скориставшись гуманітарним винятком. «Вони всі бігли, хотіли врятуватися від переслідувань режиму і хотіли опинитися в безпечному місці», - розповіла про прибулих Гудзінскайте.

Гуманітарний виняток для білорусів був прийнятий урядом Литви в середині серпня, коли влада Білорусі після президентських виборів стала жорстоко придушувати протести.

Як повідомлялося, у Білорусі третій тиждень тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року.

У середині серпня Польща почала приймати перших біженців з Білорусі.

Нагадаємо, Латвія внесла до «чорного списку» майже 30 білоруських чиновників.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

У неділю, 23 серпня, в Мінську продовжилися масові протести.