МЗС Литви пропонує ввести національні санкції проти Лукашенка і ще 117 посадовців



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Литва представила вже другий санкційний список, до першого входило 32 посадовця

Включеним до санкційного списку білорусам варто заборонити в'їзд до Литви і заморозити їх активи, - МЗС

Міністерство закордонних справ Литви пропонує ввести національні санкції щодо 118 білоруських посадовців, серед яких президент Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це заявила радник міністра зовнішніх справ Литви Раса Якилайтене, повідомляє видання BNS.

Зазначається, що це другий варіант санкційного листа балтійської республіки, у перший входили 32 особи.

«Міністерство закордонних справ представило оновлений список Міністерству внутрішніх справ. Зараз в ньому 118 осіб, до яких пропонується застосувати санкції», - заявила вона.

МЗС вважає. що включеним до санкційного списку білоруським посадовцям варто заборонити в'їзд до Литви і заморозити їх активи, якщо такі є, в фінансових установах республіки.

Як повідомлялося 25 серпня, Латвія внесла до «чорного списку» майже 30 білоруських чиновників.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Нагадаємо, у неділю, 23 серпня, в Мінську продовжилися масові протести.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.