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    У світі

    Протестувальники в Єревані жорстоко побили спікера парламенту

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    <p>У спікера парламенту протестувальники хотіли дізнатися місцезнаходження прем&rsquo;єра Нікола Пашиняна</p> - Протестувальники в Єревані жорстоко побили спікера парламенту

    У спікера парламенту протестувальники хотіли дізнатися місцезнаходження прем’єра Нікола Пашиняна

    Спікера виволокли з службової машини, після чого побили і кинули закривавленого на асфальті

    В Єревані протестувальники повністю захопили будівлю парламенту, а також побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна.

    Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Кілька сотень людей зайняли місця президії та депутатів в будівлі парламенту, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

    У спікера парламенту протестувальники хотіли дізнатися місцезнаходження Пашиняна. Його виволокли з службової машини, після чого побили і кинули закривавленого на асфальті.

    Увага, відео 18+


    У той же час, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вийшов у прямий ефір на своїй сторінці в Facebook.

    Він заявив, що не готовий розкрити деталі угоди щодо Нагірного Карабаху. Протестувальників він назвав «провокаторами».

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

    Згідно з документом, Росія, зокрема, розгорне у регіоні «миротворчий контингент» щонайменше на п’ять років.

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв також заявив, що до складу миротворчої місії у Нагірному Карабасі увійде російський і турецький контингент. Варто зазначити, що у тексті мирної угоди щодо Карабаху немає згадок про турецьких миротворців.

    Натомість цієї ночі російські «миротворці» висунулися в Нагірний Карабах. Всього буде задіяно 1 960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки.

    Зазначимо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

    Після цього у Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.

    Також демонстранти попрямували до особняка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

    Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.

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