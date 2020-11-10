Протестувальники в Єревані жорстоко побили спікера парламенту
У спікера парламенту протестувальники хотіли дізнатися місцезнаходження прем’єра Нікола Пашиняна
Спікера виволокли з службової машини, після чого побили і кинули закривавленого на асфальті
В Єревані протестувальники повністю захопили будівлю парламенту, а також побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Кілька сотень людей зайняли місця президії та депутатів в будівлі парламенту, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
У спікера парламенту протестувальники хотіли дізнатися місцезнаходження Пашиняна. Його виволокли з службової машини, після чого побили і кинули закривавленого на асфальті.
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У той же час, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вийшов у прямий ефір на своїй сторінці в Facebook.
Він заявив, що не готовий розкрити деталі угоди щодо Нагірного Карабаху. Протестувальників він назвав «провокаторами».
Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.
Згідно з документом, Росія, зокрема, розгорне у регіоні «миротворчий контингент» щонайменше на п’ять років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв також заявив, що до складу миротворчої місії у Нагірному Карабасі увійде російський і турецький контингент. Варто зазначити, що у тексті мирної угоди щодо Карабаху немає згадок про турецьких миротворців.
Натомість цієї ночі російські «миротворці» висунулися в Нагірний Карабах. Всього буде задіяно 1 960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки.
Зазначимо, прем'єр Вірменії назвав текст заяви «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.
Після цього у Єревані розпочалися акції протесту: протестувальники увірвалися в будівлю уряду країни, де вибили скло і зірвали табличку з кабінету Пашиняна.
Також демонстранти попрямували до особняка прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
Нагадаємо, з 27 вересня триває загострення конфлікту у Карабасі. Тоді Азербайджан заявив про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту у відповідь на «провокації Вірменії». У відповідь Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаської республіку з боку Азербайджану.