Делегація Індії на саміті G7 пішла на самоізоляцію

Делегація Індії, яка бере участь у зустрічі представників країн «Великої сімки» у Лондоні, пішла на самоізоляцію у повному складі після того, як у двох її представників виявили коронавірус. Про це повідомляє видання Sky News.

Зазначається, що глава Міністерва закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар також пішов на самоізоляцію, через можливе інфікування коронавірусом.

На своїй сторінці у Twitter він зазначив, що найближчі зустрічі він проведе у віртуальному режимі.

«Так буде і з сьогоднішньою зустріччю G7», – підкреслив глава МЗС Індії.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.