Делегація Індії на саміті G7 пішла на самоізоляцію

Міністри закордонних справ зустрілися на переговорах, що стосуються безпеки Covid

Індія не є членом G7, але разом з представниками інших країн індійський міністр був запрошений на зустріч

Делегація Індії, яка бере участь у зустрічі представників країн «Великої сімки» у Лондоні, пішла на самоізоляцію у повному складі після того, як у двох її представників виявили коронавірус. Про це повідомляє видання Sky News.

Зазначається, що глава Міністерва закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар також пішов на самоізоляцію, через можливе інфікування коронавірусом.

На своїй сторінці у Twitter він зазначив, що найближчі зустрічі він проведе у віртуальному режимі.

«Так буде і з сьогоднішньою зустріччю G7», – підкреслив глава МЗС Індії.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021

Зазначимо, що Індія не є членом G7, але разом з представниками інших країн індійський міністр був запрошений на зустріч у середу.

Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 проходить у столиці Великобританії з 3 по 5 травня. Крім членів G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США, – Велика Британія також запросила на деякі зустрічі глав МЗС Австралії, Індії, Південної Африки і Південної Кореї.